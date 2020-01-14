Президент Ірану хоче, щоб збиття українського літака розслідував спеціальний суд

Президент Ірану Хассан Рогані, на тлі бурхливих акцій протесту, закликав створити спеціальний суд для розслідування збиття українського пасажирського авіалайнера. Літак був збитий іранською протиповітряною обороною, в результаті чого загинули всі 176 людей, які перебували на борту.

Усі винні в «непростимій помилці» повинні бути «покарані», сказав Рогані під час телевізійного виступу 14 січня на тлі обурення в Ірані через збиття літака «Боїнгу 737-800» Міжнародних авіалінії України.



11 січня в іранських містах спалахнули акції протесту, після того, як військові сили країни заявили, що літак МАУ рейсу PS752 був «ненавмисно» збитий зенітною ракетою незабаром після того, як він вилетів з міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані трьома днями раніше. Більшість загиблих в авіакатастрофі були громадянами Ірану та Канади.

Судова влада повинна сформувати спеціальний суд з високопоставленим суддею і десятками експертів

Причиною трагедії стали іранські сили протиповітряної оборони, які перебували у стані підвищеної готовності після запуску Іраном балістичних ракет по американським силам в Іраку кількома годинами раніше.

«Судова влада повинна сформувати спеціальний суд з високопоставленим суддею і десятками експертів», – сказав Рогані у своєму виступі, додавши, що визнання іранськими збройними силами своєї провини в катастрофі – це «хороший перший крок».

«Для нашого народу дуже важливо, щоб усі, хто були винні або проявили недбалість на будь-якому рівні» постали перед судом, сказав він.

Представник Верхового суду Голям-Хосейн Есмаїлі сказав, що «були проведені масштабні розслідування і деякі особи були заарештовані» за їхню причетність до катастрофи.

Подальші подробиці він не навів.

Протести тривають, повідомлення про стрілянину

У вихідні та понеділок, 13 січня, тисячі протестувальників вийшли на вулиці, щоб висловити свій гнів через незгоду з клерикальним устроєм країни на тлі інциденту.

Як повідомляє агентство The Associated Press, відеозаписи, розміщені в інтернеті, показують, що поліція та сили безпеки стріляють бойовими патронами та використовують сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів поблизу площі Азаді (Свободи, – ред.) в ніч на 12 січня.

Агентство Reuters повідомило, що на відео видно кров на землі, а також зображення людей поблизу протестів, які, ймовірно, були співробітниками служби безпеки та тримали в руках гвинтівки.

Інші публікації показують, що поліція під час заворушень на вулиці била протестувальників кийками, повідомляє агентство.

Поліція Тегерана заперечує, що по демонстрантах відкривався вогонь, та заявила, що офіцери отримали наказ «проявляти стриманість».

Ми збираємося дуже і дуже ретельно висвітлювати будь-яке жорстоке поводження з боку режиму по відношенню до своїх людей

Державний департамент США попередив владу Ірану, що Вашингтон не збирається «терпіти» насильство проти протестувальників.

«Ми хочемо, щоб режим знав, що Сполучені Штати спостерігають, що весь світ спостерігає, і що ми збираємося дуже і дуже ретельно висвітлювати будь-яке жорстоке поводження з боку режиму по відношенню до своїх людей», – сказала речниця Державного департаменту США Морган Ортагус в інтерв'ю 13 січня для Радіо Свобода.

На борту українського авіалайнеру перебували 82 іранці, 57 канадців, 11 українців (з них 9 – члени екіпажу), 10 шведів, 10 афганців, 3 німці та 3 британці.

Іран запросив Канаду та Україну взяти участь у розслідуванні авіакатастрофи.

14 січня британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що добре, що Іран визнав збиття літака «жахливою помилкою», і додав, що важливо, щоб тіла британців були репатрійовані.

На питання, чи повинен Іран зіткнутися з наслідками, Джонсон відповів BBC: «Вони явно винні в жахливій помилці, я не думаю, що в даний момент варто очікувати подальшу ескалацію напруженості».

Амір-Алі Хаджізаде, керівник аерокосмічного підрозділу корпусу вартових Ісламської революції (IRGC), заявив 11 січня, що його підрозділ бере на себе «повну відповідальність» за трагедію.

Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї висловив «глибоке співчуття» родинам 176 жертв і закликав збройні сили «розслідувати ймовірні упущення та провину в болючому інциденті».

Оригінал матеріалу – на англомовному сайті Радіо Свобода