Активісти в Києві пікетують посольство Ірану на підтримку демонстрантів

Під посольством Ірану в Києві 13 січня відбувся пікет на підтримку протестів, які тривають в Тегерані після збиття Боїнга «Міжнародних авіаліній України».

Учасники акції висловили солідарність і підтримку антиурядових акцій, які пройшли в Тегерані після авіакатастрофи. Присутні тримали в руках квіти і таблички з написами «In memory of killed protestants (protesters – ред.) in Iran» («В пам’ять про вбитих протестувальників в Ірані»). На плакатах також є написи перською та українською.

До будівлі також принесли квіти і свічки. Один з активістів, Віталій Овчаренко, нагадав про протести в Гонконзі і порівняв їх із ситуацією в Ірані та подіями Революції гідності в Україні.

«Цими квітами і листівками, які ми поклали до будівлі посольства, ми хочемо нагадати, що там, як, до речі, і в Гонконзі, і в 2013 році в Україні, громадянське суспільство бореться, щоб перетворити свою державу на нормальну демократичну країну, бореться проти місцевого антинародного режиму, який, наприклад, в Ірані вже 30 років тримає свою країну по суті в заручниках», – розповів він.

Наразі немає підтвердженої інформації щодо загиблих у ході протестів в Ірані, однак, за повідомленнями, поліція застосовувала проти мітингарів бойову зброю. Речник тегеранської поліції Хосейн Рахімі заперечував цю інформацію.

Протести в Ірані почалися 11 січня після того, як Тегеран офіційно визнав, що збив український «Боїнг».

Іранські урядовці зазнали різкої критики за триденну затримку із визнанням, що літак «Міжнародних авіаліній України» впав після злету з Тегерану саме через ракетний обстріл. Тисячі громадян цієї країни вийшли на протести, звинувачуючи уряд в некомпетентності та брехні.

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Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва зазнав катастрофи невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Іранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе повну відповідальність.