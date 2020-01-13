Радіо Свобода Daily: Трамп підтримав протести в Ірані через збитий український літак

В Ірані тривають протести через збитий український літак

У столиці Ірану Тегерані тривають масові антиурядові протести, основна вимога яких – покарати винних у катастрофі українського літака, збитого іранськими військовими. Більшість учасників протестів – студенти. Акції почалися ще в суботу – відразу після того, як командування Корпусу вартових ісламської революції визнало, що «помилково» збило ракетою український пасажирський літак.

У неділю під час акцій на кілька годин затримали посла Великої Британії в Ірані Роберта Макейра. Він заявив, що не брав участі в попередній демонстрації, а йшов на захід зі вшанування пам'яті жертв трагедії рейсу PS752. Макейр зазначив, що вважає своє затримання незаконним. Грубим порушенням міжнародного права назвав його і міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб. МЗС Ірану натомість викликало посла Британії «через його поведінку, що суперечить правилам, і відвідування незаконної акції в суботу».

Антиурядові протести підтримав президент США Дональд Трамп. Він закликав владу Ірану «не вбивати» учасників акцій, нагадавши, що тисячі людей вже були вбиті або ув'язнені. Він також закликав керівництво Ірану не «вимикати інтернет» і забезпечити вільну роботу репортерів у країні.

Іракську авіабазу обстріляли з мінометів

Щонайменше сім мінометних снарядів були випущені по іракській авіабазі на північ від Багдаду, внаслідок чого поранені четверо іракських солдатів. Деякі снаряди влучили у злітно-посадкову смугу повітряної бази «Балад», де дислокована частина американських військових. Відповідальності за напад, що стався на тлі посиленої напруженості у відносинах США й Ірану, наразі не взяв ніхто.

Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Прокуратура повідомила про затримання підозрюваних у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва. У поліції розповіли, що йдеться про групу осіб, яка підозрюється також і в інших злочинах.

«До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою у двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи», – заявив голова Національної поліції Ігор Клименко

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, ДНК одного із затриманих збігається із виявленим на зброї, з якої застрелили жінку.

Велике інтерв’ю з Юрієм Вітренком

Після паризьких переговорів у виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» власні враження про президента Росії Володимира Путіна. Юрій Вітренко каже, що колись напише про це в мемуарах, але частково поділився ними з Радіо Свобода. А ще розповів про залаштункові деталі газової угоди, про те, хто і чому запропонував, щоб угода з «Газпромом» укладалася «Нафтогазом», а також про проблеми реформування компанії та багато іншого.

Великий українець Іван Пулюй. Чи буде достойно відзначено його 175-літній ювілей?​

Незабаром, 2 лютого, виповниться 175-ліття з дня народження Івана Пулюя – без перебільшення, видатного вченого, напрацювання якого були знаними й оцінені в Європі. Водночас це була людина, що прислужилася українській культурі.

Іван Пулюй (1845–1918) наочно продемонстрував, що українці можуть робити великі відкриття у сфері точних наук. І водночас, працюючи в наукових осередках поза своєю батьківщиною, залишатися українськими патріотами, трудитися для української справи. Більше про постать Пулія читайте у статті професора Петра Кралюка.

Штучна свинина, глобальний інтернет та планета, схожа на Землю – кілька новин зі світу науки і технологій

Чому виготовлення альтернативного м’яса, зокрема свинини, вважають важливим? Чи всі держави невдовзі зможуть насолоджуватися глобальним інтернетом, який пропонує мільярдер Ілон Маск? Радіо Свобода зібрало кілька останніх новин зі світу науки і технологій, які могли пройти повз вас.

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