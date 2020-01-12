Штучна свинина, глобальний інтернет та планета, схожа на Землю – кілька новин зі світу науки і технологій

Чому виготовлення альтернативного м’яса, зокрема свинини, вважають важливим? Чи всі держави невдовзі зможуть насолоджуватися глобальним інтернетом, який пропонує мільярдер Ілон Маск? Радіо Свобода зібрало кілька останніх новин зі світу науки і технологій, які цього тижня могли пройти повз вас.

Свинина без свинини

Компанія Impossible Foods представила світові новий вид свинини. Щоправда, свинини в ній як раз немає. Вона – штучна, а точніше – рослинного походження.

«Ми почали з корів! А тепер ми взялися за свиней», – йдеться на сайті компанії.

Як заявляє директор компанії, виготовлення альтернативного м’яса – це «абсолютно найважливіше завдання у світі». Роблять це тому, що сільське господарство шкодить довкіллю, а з тваринами при цьому поводяться жорстоко.

«Штучна свинина, ймовірно, допоможе компанії Impossible Foods вийти на величезні ринки в Азії, де свинина надзвичайно популярна. Це забезпечує спосіб гарантувати постійний доступ до улюбленого м’яса, навіть коли, скажімо, сталася епідемія. З серпня 2018 року епідемія африканської свинячої чуми знищила чверть усіх свиней у всьому світі. Кількість китайських свиней скоротилася щонайменше наполовину. З іншого боку, опитування показали, що китайські споживачі дуже відкриті до м’ясних альтернатив, тим більше американських», – йдеться в статті видання Vox.

Impossible Foods постійно розширює свій асортимент виробів з альтернативного м’яса, і зі своїм Impossible Burger (котлетою зі штучного м’яса) дісталася навіть однієї з найбільших мереж швидкого харчування Burger King.

Сама компанія Impossible Foods пояснює свою місію таким чином: «Щоб зберегти м’ясо. Та планету».

В компанії кажуть, що багато чарівних моментів у житті людини крутяться навколо м’яса: барбекю на вихідних, нічні походи за фаст фудом або ход-доги на стадіоні. І навряд чи хтось хоче з цими моментами попрощатися.

Але виробництво м’яса – руйнівна технологія, вважають розробники. Тож компанія пропонує і м’ясо зберегти, і довкілля.

Вчені виявили схожу на Землю планету

Космічне агентство NASA повідомило, що телескоп TESS (який називають «мисливцем за планетами») вперше виявив планету розміром з Землю в так званій Зоні, придатній для життя.

Це означає, що умови на цій планеті можуть бути близькими до умов на Землі, а отже, є шанс, що ця планета населена.

Планета TOI 700 d трохи більша за Землю, вона є на відстані понад 100 світових років від Землі. Вона обертається навколо маленької червоної зірки.

Телескоп TESS був розроблений з метою знаходити планети, схожі за розміром на Землю, які крутяться навколо інших сусідніх зірок.

«Глобальний інтернет» від Ілона Маска

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок 7 січня успішно вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників, які мають створити глобальну мережу інтернет-системи Starlink.

Starlink – проєкт компанії SpaceX – має на меті створення дешевого, високошвидкісного, доступного інтернету у світі. До нього можна буде під ’єднатися з будь-якої точки планети.

Протягом кількох років мільярдер та підприємець Ілон Маск планує вивести на орбіту кілька тисяч таких космічних апаратів. Загальну суму інвестицій у проєкту оцінюють в 10 мільярдів доларів.

Але ідея глобального інтернету подобається не всім. Наприклад, у червні Міністерство цифрового розвитку Росії запропонувало штрафувати юридичних осіб, які підключаються до іноземних супутникових мереж в обхід російських правил.

Facebook заборонить «діпфейки»

Соціальна мережа Facebook заявила, що вестиме боротьбу із модифікованими за допомогою штучного інтелекту «діпфейками».

Мова йде про надзвичайно реалістичні відео- чи аудіозаписи, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких хтось нібито говорить те, що йому «вклали до уст». Слово складається із двох англійських слів: «deep» – глибокий і «fake» – фальшивка.

«Діпфейки» поки що не встигли призвести до якихось серйозних політичних чи соціальних наслідків, але у Facebook кажуть, що такі матеріали спотворюють дійсність і являють собою суттєву проблему загалом для технологічної галузі.

Wired (видання): «Зачекайте, Facebook що, відреагував на проблему до того, як вона стала колосальним нічним жахом?»