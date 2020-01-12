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12 січня 2020, Київ 13:43
Суспільство

Штучна свинина, глобальний інтернет та планета, схожа на Землю – кілька новин зі світу науки і технологій

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок 7 січня успішно вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників, які мають створити глобальну мережу інтернет-системи Starlink. Ілюстраційне фото

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Чому виготовлення альтернативного м’яса, зокрема свинини, вважають важливим? Чи всі держави невдовзі зможуть насолоджуватися глобальним інтернетом, який пропонує мільярдер Ілон Маск? Радіо Свобода зібрало кілька останніх новин зі світу науки і технологій, які цього тижня могли пройти повз вас.

Свинина без свинини

Компанія Impossible Foods представила світові новий вид свинини. Щоправда, свинини в ній як раз немає. Вона – штучна, а точніше – рослинного походження.

«Ми почали з корів! А тепер ми взялися за свиней», – йдеться на сайті компанії.

Як заявляє директор компанії, виготовлення альтернативного м’яса – це «абсолютно найважливіше завдання у світі». Роблять це тому, що сільське господарство шкодить довкіллю, а з тваринами при цьому поводяться жорстоко.

Раніше м’ясо виглядало так
Раніше м’ясо виглядало так

«Штучна свинина, ймовірно, допоможе компанії Impossible Foods вийти на величезні ринки в Азії, де свинина надзвичайно популярна. Це забезпечує спосіб гарантувати постійний доступ до улюбленого м’яса, навіть коли, скажімо, сталася епідемія. З серпня 2018 року епідемія африканської свинячої чуми знищила чверть усіх свиней у всьому світі. Кількість китайських свиней скоротилася щонайменше наполовину. З іншого боку, опитування показали, що китайські споживачі дуже відкриті до м’ясних альтернатив, тим більше американських», – йдеться в статті видання Vox.

Impossible Foods постійно розширює свій асортимент виробів з альтернативного м’яса, і зі своїм Impossible Burger (котлетою зі штучного м’яса) дісталася навіть однієї з найбільших мереж швидкого харчування Burger King.

Голова компанії Tesla Ілон Маск представив ще один продукт компанії – електричний пікап Cybertruck. Але перш ніж його купити, доведеться почекати
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Сама компанія Impossible Foods пояснює свою місію таким чином: «Щоб зберегти м’ясо. Та планету».

В компанії кажуть, що багато чарівних моментів у житті людини крутяться навколо м’яса: барбекю на вихідних, нічні походи за фаст фудом або ход-доги на стадіоні. І навряд чи хтось хоче з цими моментами попрощатися.

Але виробництво м’яса – руйнівна технологія, вважають розробники. Тож компанія пропонує і м’ясо зберегти, і довкілля.

Вчені виявили схожу на Землю планету

Космічне агентство NASA повідомило, що телескоп TESS (який називають «мисливцем за планетами») вперше виявив планету розміром з Землю в так званій Зоні, придатній для життя.

Це означає, що умови на цій планеті можуть бути близькими до умов на Землі, а отже, є шанс, що ця планета населена.

Планета TOI 700 d трохи більша за Землю, вона є на відстані понад 100 світових років від Землі. Вона обертається навколо маленької червоної зірки.

Телескоп TESS був розроблений з метою знаходити планети, схожі за розміром на Землю, які крутяться навколо інших сусідніх зірок.

«Глобальний інтернет» від Ілона Маска

Важка ракета-носій Falcon 9 у вівторок 7 січня успішно вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників, які мають створити глобальну мережу інтернет-системи Starlink.

Starlink – проєкт компанії SpaceX – має на меті створення дешевого, високошвидкісного, доступного інтернету у світі. До нього можна буде під ’єднатися з будь-якої точки планети.

Протягом кількох років мільярдер та підприємець Ілон Маск планує вивести на орбіту кілька тисяч таких космічних апаратів. Загальну суму інвестицій у проєкту оцінюють в 10 мільярдів доларів.

Але ідея глобального інтернету подобається не всім. Наприклад, у червні Міністерство цифрового розвитку Росії запропонувало штрафувати юридичних осіб, які підключаються до іноземних супутникових мереж в обхід російських правил.

Facebook заборонить «діпфейки»

Соціальна мережа Facebook заявила, що вестиме боротьбу із модифікованими за допомогою штучного інтелекту «діпфейками».

Мова йде про надзвичайно реалістичні відео- чи аудіозаписи, створені за допомогою штучного інтелекту, на яких хтось нібито говорить те, що йому «вклали до уст». Слово складається із двох англійських слів: «deep» – глибокий і «fake» – фальшивка.

«Діпфейки» поки що не встигли призвести до якихось серйозних політичних чи соціальних наслідків, але у Facebook кажуть, що такі матеріали спотворюють дійсність і являють собою суттєву проблему загалом для технологічної галузі.

Wired (видання): «Зачекайте, Facebook що, відреагував на проблему до того, як вона стала колосальним нічним жахом?»

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