Китай здійснив космічний запуск ракети-носія

Китай у п’ятницю здійснив перший після невдачі 2017 року запуск потужної ракети-носія «Чанчжен-5» з телекомунікаційним супутником на борту.

Ракету запустили з космодрому з космодрому на острові Хайнань в Південно-китайському морі. Це вже третій пуск ракети такої серії – після успішного в 2016 році і невдалого – позаторік.

За стартом ракети стежили тисячі місцевих жителів, запуск також транслювали в інтернеті.

Офіційні особи китайського космічного агентства заявили, що в цьому польоті будуть тестувати ключові технології для майбутніх місій.

Останнім часом влада Китаю вкладає значні кошти в розвиток космічної індустрії. Китай, зокрема, бере активну участь в новій місячної гонці – не пізніше ніж у 2030 році країна планує запустити на Місяць пілотовану місію, а згодом побудувати на ній базу.