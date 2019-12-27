Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
27 грудня 2019, Київ 20:18
Новини | Міжнародні

Китай здійснив космічний запуск ракети-носія

Китайська ракета-носій на космодромі, острів Хайнань (фото архівне)

Дивитись коментарі

Китай у п’ятницю здійснив перший після невдачі 2017 року запуск потужної ракети-носія «Чанчжен-5» з телекомунікаційним супутником на борту.

Ракету запустили з космодрому з космодрому на острові Хайнань в Південно-китайському морі. Це вже третій пуск ракети такої серії – після успішного в 2016 році і невдалого – позаторік.

За стартом ракети стежили тисячі місцевих жителів, запуск також транслювали в інтернеті.

Офіційні особи китайського космічного агентства заявили, що в цьому польоті будуть тестувати ключові технології для майбутніх місій.

Висадка місяцехода «Юйту-2», 3 січня 2019 року
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Китай випередив США і Росію: місяцехід «Юйту-2» розпочав роботу на темному боці Місяця

Останнім часом влада Китаю вкладає значні кошти в розвиток космічної індустрії. Китай, зокрема, бере активну участь в новій місячної гонці – не пізніше ніж у 2030 році країна планує запустити на Місяць пілотовану місію, а згодом побудувати на ній базу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG