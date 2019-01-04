Китай випередив США і Росію: місяцехід «Юйту-2» розпочав роботу на темному боці Місяця

Китайський місяцехід «Юйту-2» розпочав роботу на темному боці Місяця після того, як космічна станція «Чан'е-4» успішно висадила його на поверхню. «Юйту-2» став першим місяцеходом на зворотному боці супутника Земля, зазначає CCTV.

«Чан'е-4» успішно здійснив посадку вранці 3 січня. Зворотний бік Місяця не спостерігається з Землі, а техніка, яка там працює, не може отримувати із Землі прямий радіосигнал. Це створює особливу складність для вивчення цього боку супутника. Тому за кілька місяців до основної місії Китай запустив на місячну орбіту апарат «Цюецяо», який ретранслює сигнал між «Чан'е-4» і Землею.

Шестиколісний місяцехід «Юйту-2» важить 140 кілограмів. Він оснащений панорамним камерою, геологічним радаром, спектрометром і аналізатором нейтральних атомів. Апарат зможе вивчати склад поверхні Місяця, сонячний вітер і повинен створити радіомапу неба над місяцем. Це дозволить вивчити можливість створити на Місяці постійний радіотелескоп.

Китай активно бере участь в новій місячної гонці – не пізніше 2030 року країна планує запустити на Місяць пілотовану місію, а згодом побудувати на ній базу. Про аналогічні плани заявляла і Росія. У 2017 році президент США Дональд Трамп підписав «Директиву з космічної політики», згідно з якою НАСА планує відправити пілотовану місію на Місяць не пізніше 2023 року і також вивчає можливість створення там бази.