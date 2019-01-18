Танці, пісні, уроки кулінарії: влада Китаю показала журналістам табори перевиховання – відео

Китайська влада організувала візит для невеликої групи журналістів у три табори політичного перевиховання, або, як їх офіційно називають в Китаї, в «центри професійної підготовки» Кашгара, Хотана і Каракаша. Всі табори розташовані в південній частині регіону Сіньцзян (СУАР), де проживає велика кількість представників етнічних меншин, переважно уйгурів, а також казахів, киргизів і татар. Правозахисники і колишні «вихованці» таборів звинувачують владу Китаю в тортурах, негуманних умовах утримання людей і порушенні основних прав людини. Але іноземним журналістам в Сіньцзяні показали іншу картину. (Відео Радіо Свобода, Reuters)