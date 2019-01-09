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09 Січень 2019, Київ 19:26
Новини | Міжнародні

Китай дозволив двом тисячам казахів залишити провінцію Сіньцзян – ЗМІ

Верховна комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет назвала ситуацію в китайській провінції Сіньцзян (на фото), де мешкають уйгури та казахи, «глибоко тривожною»

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Китай дозволив понад 2000 етнічних казахів відмовитися від китайського громадянства і залишити цю країну – про це повідомляє інформаційна агенція Associated Press.

Це рішення в Казахстані розглядають як ознаку того, що Пекін, можливо, починає відчувати негативну реакцію на жорсткі заходи, до яких вдається щодо мусульманської меншини в західній провінції Сіньцзян.

Китайська влада запроваджує масштабну ідеологічну кампанію в цьому регіоні: сотні тисяч людей до таборів для інтернованих, які Пекін називає «центрами перевиховання».

За словами ув’язнених, їх змушували відмовлятися від своєї культури та релігійних переконань та піддавали ідеологічній обробці.

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Затримання уйгурів, казахів та представників інших етнічних меншин є чутливою темою для Казахстану – переважно мусульманської країни, яка межує з Китаєм і має 18 мільйонів населення.

Китай – головний торговельний партнер Астани, і підпорядковані уряду Казахстану медіа уникали висвітлення теми таборів для інтернованих.

Згідно з заявою МЗС Казахстану, казахам з провінції Сіньцзян після прибуття нададуть казахстанське громадянство або дозвіл на постійне проживання.

В МЗС Китаю цю інформацію наразі не коментували.

Восени 2018 року верховна комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет назвала ситуацію з правами уйгурів та інших меншин у Китаї «глибоко тривожною» і закликала владу країни надати міжнародним спостерігачам можливість її перевірити.

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