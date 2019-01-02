Китай не виключає застосування «всіх необхідних заходів» для приєднання Тайваню

Пекін не виключає можливості використання «всіх необхідних заходів» проти будь-яких сил, які виступають проти мирного возз’єднання Тайваню і Китаю, заявив президент Китаю Сі Цзіньпін під час виступу в парламенті.

За словами лідера КНР, возз'єднання Китаю з Тайванем є неминучим.

Президент Тайваню Цай Інвень напередодні закликала Китай використовувати лише мирні заходи для врегулювання двосторонніх питань і заявила, що втручання Китаю у політичні в соціальні справи Тайваню є «найбільшим викликом» для Тайваню на даний час.

І континентальний Китай, і Тайвань заявляють, що Китай єдиний, але і в Пекіні, і в Тайбеї вважають, що саме вони законно представляють весь Китай, включно з «тимчасово непідконтрольними» їм територіями.

Тайвань історично був однією з провінцій Китаю, яка від 1949 року існує як фактично окрема держава. Більшість держав світу офіційно стоїть на позиції КНР, визнаючи тільки цю державу, хоча має контакти і з Тайванем.