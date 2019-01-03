Безпілотний китайський місяцехід приземлився на темному боці Місяця, повідомили 3 січня державні телеканали Китаю CCTV і CGTN. За цими даними, супутник Chang'e-4 («Чан'е-4») здійснив необхідні маневри і успішно приземлився, зробивши Китай першою країною, яка висадила об’єкт на віддаленому від Землі боці Місяця.

Жодних деталей посадки негайно не повідомили.

Видання China Daily повідомляло, що космічний апарат увійшов на місячну орбіту впродовж вихідних 29-30 грудня і пролетів на відстані 15 кілометрів від поверхні Місяця.

Супутник був запущений 8 грудня з місяцеходом, призначеним для вивчення місячної поверхні і проведення експериментів.

Попередник Chang'e-4, космічний апарат Чан'е-3 в грудні 2013 року був першим, який висадився на Місяць з 1976 року. Але технічні труднощі змусили той місяцехід припинити пересування приблизно через місяць.

Сполучені Штати, Індія, Японія і Росія також мають плани відправити місяцеходи на супутник Землі в найближчому майбутньому.

Сполучені Штати висадили на Місяці 12 людей у період із 1969 до 1972 року. Жодна з цих місій не відвідала віддалений бік Місяця.

Космічні апарати фотографували далекий бік, але жоден не приземлявся там. Положення темного боку Місяця в космічному просторі робить неможливим прямий контакт із Землею.