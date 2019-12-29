Технології у 2020 році: тенденції, які не можна пропустити

Ні, у 2020 році роботи ще не замінять людей на ринку праці. Але є кілька тенденцій, за якими варто спостерігати, щоб одного дня зненацька не прокинутися у майбутньому, яке раптом настало, і все стало незрозумілим.

Смартфони змінюються

Що тільки не було в тренді: спочатку мобільні телефони були великими, потім ставали все меншими (а пізніше більшими), потім з’явилися «розкладушки», потім вони зникли, і у 2019 знову повернулися.

Більшість оглядачів сфери технологій переконана, що гаджети з розкладним екраном ставатимуть все більш поширеними.

Тренд заявив про себе вже у 2019 році з виходом піонера Galaxy Fold від Samsung, який постійно затягувався через технічні складнощі з екраном.

Не така вже, виявляється, й проста робота – зробити гнучкий екран.

Коли телефон таки вийшов на ринок, він був (і є), на думку багатьох, надто дорогим. Але, як відомо, розвиток певної технології передбачає зниження ціни, тому за цим трендом дійсно варто спостерігати.

У 2020 році ринок побачить більше розкладних телефонів від більшої кількості компаній.

Не «Нетфліксом» єдиним

Стрімінгові сервіси на піці популярності. Люди платять за підписку в обмін на необмежений доступ, наприклад, до музики або кіно.

Це зручно, швидко, просто. Підписників одного тільки Netflix з кожним роком стає дедалі більше. Але й у самого Netflix з’являються численні конкуренти, такі як Apple TV Plus або Disney Plus.

І такий тренд у розвитку стрімінгових сервісів у 2020 році буде лише зростати.

Підписуватися можна не лише не музику і кіно, а також на навчальні програми, ігрові платформи тощо.

Поєднання людини з комп’ютером

Щоб не пропустити той момент, коли всі навколо ходитимуть з мікрочіпом у мозку для покращення своїх здібностей, ще один тренд, за яким варто спостерігати, це прогрес у роботі компанії Ілона Маска Neuralink. У 2020 році компанія має почати випробовування на людях.

За даними американської газети The New York Times, Маск інвестував в компанію близько 100 мільйонів доларів. Винахідник нещодавно заявив, що компанія вже випробовувала імплантати на щурах, і тестування на людях можуть початись вже в 2020 році.

Щоправда, цю ідею Маска етичні питання не оминули. Багато експертів занепокоєні потенційним витоком персональних даних, який може бути пов’язаний із використанням подібних технологій.

Тренди у соціальних мережах

Соціальні мережі теж зазнаватимуть змін. Одну з них Instagram тестує вже не один місяць – це плани позбутися «лайків». До ініціативи, скоріше за все, зрештою приєднається і Facebook.

Свідомо чи ні, «лайки» впливають на поведінку людини в інтернеті та її настрій, і цьому вже є численні підтвердження у вигляді наукових праць. Якщо лайки прибрати, люди вантажитимуть в соціальні мережі більше контенту. Більше контенту – більше прибутку для платформ.

Ще одна новина від Facebook – на початку 2020 року платформа має запустити сайт знайомств Facebook Dating у країнах Європи. Засновник мережі Марк Цукерберґ, коментуючи запуск функції в США, висловив сподівання, що вона допоможе людям «знаходити кохання через спільні інтереси, групи та події».

Раніше Facebook також повідомила про запуск криптовалюти під назвою Libra, якою розплачуватися нібито вже можна буде з 2020 року.

Квитки у космос

2020 рік може принести чимало цікавих новин і для любителів космосу.

Компанія Ілона Маска SpaceX планує перший пілотований політ космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції взимку 2020 року.

Але Маск не єдиний мільярдер, який має космічні плани. Приватна аерокосмічна компанія Blue Origin, яку очолює засновник компанії Amazon Джеф Безос, сподівається доправити людей у космос вже у 2020 році.

Ще одна компанія Virgin Galactic має такі ж самі амбіції – доправити пасажирів у космос у 2020-му. Квитки ця компанія продає вже давно. Щоправда, ціна такого задоволення складає 250 тисяч доларів, повідомляє BBC.

Але, враховуючи конкуренцію та стрімкий розвиток технологій, деякі оглядачі передбачають, що ціни найближчими десятиліттями цілком можуть стати доступнішими.

Інтернет 5G

Здається, обіцянки про масштабний запуск інтернету 5G лунають цілу вічність. Наразі близько 40 мереж у 22 державах пропонують цю послугу (але щоб нею скористатися, ваш телефон має підтримувати 5G, чого досі немає навіть в останньому iPhone).

Експерти прогнозують, що 2020 рік стане роком 5G: згідно з оцінками, понад 100 операторів пропонуватимуть цю послугу.

5G у 5-10 разів швидший у завантаженні даних, ніж 4G; і його називають найбільшим технологічним стрибком, який ми коли-небудь бачили.

Але «перехід» навряд чи буде швидким. Більшість операторів підлаштуються під новий формат. Спочатку запрацює 5G NR (Non stand-alone), яка використовуватиме мережу 4G (LTE eNB), а вже потім 5G перейде на власні частоти.

«Інтернет речей»

«Інтернет речей» (Internet of Things, IoT) з кожним роком стає більш поширеним, і 2020 – не виключення. Якщо говорити простими словами, це швидко зростаюча мережа взаємопов’язаних між собою пристроїв, які за допомогою програмного забезпечення та сенсорів збирають інформацію та діляться нею між собою.

Наприклад, коли кухонний чайник або ж автівка, холодильник, пральна машина, термостат, зубна щітка чи інший пристрій можна контролювати з телефона.

Ще у 2017 році технологічний кореспондент Ерік Родрікуез в ефірі TruNews зазначив: «Багато людей думають, що в них немає пристроїв «Інтернету речей». Але насправді вони є. Телефон, наприклад, перший з таких пристроїв. Подивіться на свій телефон просто зараз та усвідомте, скільки ви маєте на ньому застосунків. Технічно вони – також «девайси» «Інтернету речей», тому що кожен застосунок робить щось конкретне: чи це медичний застосунок, чи застосунок для підрахунку податків або онлайн-банкінгу».

Різкого поширення «інтернет речей» має набути з повноцінним запровадженням 5G.