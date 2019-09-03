Facebook думає над тим, щоб «вбити» «лайки». Чим і кому вони заважають?

Якщо ви тільки-но завантажили нову фотографію з відпустки в соцмережі і вже за кілька хвилин раз за разом оновлюєте стрічку в очікуванні нової порції «лайків», вас може засмутити (або ощасливити) новина про те, що вже дуже скоро «лайків» може взагалі не стати. Соцмережі придивляються до варіанту їх позбутися.

Чи то блакитний «палець вгору», чи червоне серденько, без вподобайок уявити соціальні мережі вже складно. Але, схоже, відмовитися від свого «цифрового золота» вирішили самі соцмережі.

Вже дуже скоро Facebook може почати працювати в «нон-лайк» режимі. А все тому, що він переймається психічним здоров’ям мільйонів своїх користувачів. Принаймні, це один із заявлених пріоритетів компанії.

Все почалося з того, що дослідниця застосунків Джейн Манчун виявила у застосунку Facebook на системі Android поки ще не активований код, який приховує точну кількість «лайків».

В інтерв’ю виданню TechCrunch компанія Facebook підтвердила, що дійсно думає над тим, щоб почати тестувати роботу соцмережі без своєї жавно звичної функції. І хоча поки що все перебуває на рівні роздумів, «лайкоманам» варто хвилюватися.

Справа в тім, що інша соціальна мережа Instagram, яка належить компанії Facebook, уже тестує таку функцію у семи країнах: Бразилії, Австралії, Новій Зеландії, Італії, Ірландії та Японії. Наскільки успішними були результати цієї ідеї, не повідомляють, проте, судячи з дій «Фейсбука», вони були не такими вже й поганими, наголошують оглядачі.

Але кому потрібні такі радикальні зміни? Невже вподобайки можуть комусь так сильно заважати?

Відповідь: так. Кому? Користувачам.

Свідомо чи ні, «лайки» впливають на поведінку людини в інтернеті та її настрій, і цьому вже є численні підтвердження у вигляді наукових праць.

Ось приклад ситуації, яка трапляється дуже часто. Ви зробили чудову фотографію, а сподобалася вона лише кільком друзям у соцмережі. Навіть якщо ви не засмутилися, сучасні підлітки майже завжди засмучуються. Такі ситуації навіть змушують людей витратити час на «накрутку» «лайків» за допомогою спеціальних програм, аби не виглядати погано.

Таким чином дуже часто люди діляться не тим контентом, який їм подобається, а тим, який, на їхню думку, зібрав би більше «лайків». Користувачі часом, й особливо підлітки, змушені видаляти свої дописи, засмутившись через нестачу вподобайок.

Іще одним «побічним ефектом» «лайків» є те, що їх стали розглядати як показник успішності, краси тощо. І коли людина бачить, що сама не отримує достатньої кількості лайків у порівнянні з іншими, вона відчуває негативні емоції.

«Ідея у тому, щоб не допустити, щоб користувачі на шкоду собі порівнювали себе з іншими і, можливо, відчували себе неповноцінними, якщо їхні публікації не отримають достатньої кількості «лайків». Це також може поставити край видаленню публікацій, які, на думку користувачів, не отримують достатньої кількості «лайків» або «шерів», – мовиться в статті у виданні TechCrunch.

У компанії не хочуть, щоб люди порівнювали своє життя з життям людей, які збирають надзвичайно високу кількість вподобань, і відчували себе погано. Таким чином людина не перебуватиме під часом неусвідомленим тиском і буде легше ділитися контентом.

Щоправда, якщо такий крок завдасть шкоди прибуткам компанії, соцмережа може його скасувати, зауважують у TechCrunch. Тож здоров’я здоров’ям, а бізнес ніхто не скасовував.

Замість «лайків» тепер, як і в тест-версіях «Інстаґрама», найімовірніше, будуть відображатися кілька спільних друзів, які також «лайкнули» пост, і вказано «та інші», але загальної кількості видно не буде.

Фейсбуче, поверни мій хліб!

Із одного боку, багато людей покладаються на кількість отриманих «лайків», особливо ті, хто заробляє на життя за допомогою просування свого контенту в соцмережах. З іншого боку, експерти наголошують, що так звані «інфлюенсери» настільки переймаються кількістю «лайків», які є підтвердженням успіху, що створюють контент заради «лайків» замість чогось дійсно важливого.

У теоретичному світі без «лайків» люди, найімовірніше, зосереджуватимуться на створенні кращого й якіснішого контенту.

Люди також ділитимуться своїми дописами набагато частіше.

Такі шкідливі соцмережі

«Приборкати» «лайки» – лише частина зусиль, спрямованих на подолання негативних наслідків використання соцмереж. Депресія, високий рівень тривожності, розлади сну – це лише кілька негативних симптомів, які дослідники пов’язують з «екранним часом».

Вплив соцмереж і поведінку в них вивчають уже не один рік. Британський професор Марк Ґріфітс, наприклад, у своєму дослідженні дійшов висновків, що технологічна залежність має ті ж компоненти, які ми пов’язуємо з хімічними зловживаннями, наприклад, курінням або алкоголізмом, про що повідомляла британська медіакомпанія BBC.

Деякі експерти вважають, що постійне спостереження за «ідеальним життям» інших людей викликає депресію. Одне з цьогорічних досліджень показало, що користувачі, які порівнювали себе з іншими, значно частіше відчували такі фізичні недуги, як проблеми зі сном, коливання ваги й напругу м’язів. Найбільше від порівняння себе з іншими у соцмережах страждають люди з нижчою самооцінкою.

Таким чином, поки у компанії Facebook розмірковують над тим, чи варто «вбивати» «лайки» на своїй платформі, експерти радять не лише стежити за проведеним у соцмережах часом, а також за тим, які емоції їх використання в нас викликає.