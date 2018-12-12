Екранний час: що знають і не знають вчені про його вплив на дітей

Ще покоління тому дітям забороняли надто багато дивитися телевізор, а до цього – слухати радіо. Сьогодні багатьох батьків турбує надмірне, на їхню думку, використання смартфонів, комп’ютерів або планшетів. Дослідники чимало вивчали зв’язок між так званим екранним часом та розвитком дітей. Але все виявилося не так просто.

Мозок підлітків, які надмірно користуються смартфонами, планшетами та комп’ютерами, дещо відрізняється від мозку тих дітей, які не є настільки активними користувачами електронних пристроїв.

Це – попередні результати поточного дослідження, фінансованого американським Національним інститутом здоров’я, які показали в програмі телеканалу CBC «60 хвилин».

«Це результати першої партії, що складається з 4500 сканувань мозків дітей у віці 9-10 років. Вчені протягом десяти років стежитимуть за цими дітьми та ще тисячами людей, щоб побачити, як дитячий досвід, зокрема у використанні цифрових пристроїв, впливає на їхній мозок, емоційний розвиток та психічне здоров’я», – мовиться у виданні Bloomberg.

Вже перший цикл досліджень свідчить про передчасне витончення кори головного мозку – шару, який обробляє інформацію з фізичного світу, в тих дітей, у яких так званий екранний час займає понад 7 годин на добу, зазначають автори.

Попередні результати цього дослідження, яке називається «Підлітковий когнітивний розвиток мозку (ABCD)», визначили, що діти, які проводять більше від двох годин «в екранах», мають гірші показники на тестах з мислення й мови. Але остаточні результати планують отримати лише у 2019 році, пише Bloomberg.

Щоправда, директор дослідження Ґая Даулінґ попереджає, що наразі робити висновки зарано, адже не до кінця зрозуміло, чи причина дійсно криється у використанні електронних пристроїв.

Так причина чи наслідок?

Тож, чи впливає залежність від екранного часу на мозок дитини? Однозначно так, мовиться в статті New York Times. Але так само на нього впливає будь-що: сон, домашнє завдання, спорт чи куріння в школі.

Насправді питання впливу використання екранного часу на мозок дітей вже вивчало чимало дослідників, які шукали зв’язки між екранним часом, поведінкою та розвитком дітей.

Надмірне використання смартфонів вчені пов’язували з депресією, високим рівнем тривожності й розладами сну, які, в свою чергу, призводять до низки інших захворювань.

Та загалом, якщо коротко підсумувати: результати часто були змішаними, а іноді взагалі суперечливими, вважає автор.

Наприклад, «психологи також вивчали, чи пов’язана гра в насильницькі відеоігри з агресивною поведінкою. Провели понад 200 таких досліджень, і деякі науковці знайшли зв’язки, інші не знайшли. Одним із викликів у вивченні цього та інших аспектів екранного часу є визначення причини-наслідку: чи діти, які багато грають у насильницькі відеоігри, внаслідок цього стають більш агресивними, чи може вони стали грати в насильницькі ігри через те, що були агресивними від самого початку?» – запитує автор.

І добре, і погано

Тож чіткі висновки тут робити складно. Залежність від екранів, ймовірно, є як чимось добрим, так і поганим, в залежності від індивідуальних особливостей людини.

«Багато людей, які є соціально ізольованими внаслідок знущань, особистих примхливостей або розбіжностей у розвитку, таких як синдром Аспергера, створюють собі соціальні мережі завдяки своїм екранам, які неможливо створити в реальному житті», – мовиться у статті.

Опанувати свій екранний час

«Опанувати» свій екранний час пропонують самі компанії, які є «винуватцями» екранної залежності. Наприклад, у червні компанія Apple представила «Екранний час» – звіт про діяльність, який показує, скільки часу витрачають користувачі на окремі додатки і як часто вони беруть у руки свої телефони.

У травні компанія Google оголосила про схожу функцію контролю. Потім на початку серпня до них приєдналися і Facebook, і Instagram, які оголосили про нові елементи керування, щоб допомогти людям виміряти, скільки часу вони проводять на цих сайтах, і зменшити його при потребі.

А у Франції уряд навіть вирішив заборонити використання смартфонів у школах. Новий закон стосується учнів до 15 років – їхні телефони мають бути повністю вимкненими в разі, якщо їх все ж принесли до школи.

Основною метою закону є захистити мільйони дітей саме від телефонної залежності, допомогти їм краще сфокусуватися на заняттях і покращити дисциплінованість.

Проте експерти вважають, що негативний вплив смартфонів та соціальних мереж не повинен змусити людей відмовлятися від використання техніки, просто необхідно використовувати її розумно й дисципліновано.