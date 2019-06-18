Хочете американську візу? Будьте чемними до США у соцмережах

Todd Prince

Іноземцям, які засуджують американський імперіалізм, але при цьому бажають розслабитися на піщаних пляжах міста Маямі або пограти в покер в одному з казино Лас-Вегаса, ймовірно, відтепер доведеться пом’якшити свій тон у своїх дописах в соціальній мережі Twitter.

А іноземцям, які розміщують на Facebook дописи про мрії одного дня оселитися у Нью-Йорку, відтепер доведеться знизити демонстрацію своєї любові до «Великого яблука», інакше їх запідозрять у бажанні залишитися в США назавжди.

Але в чому причина?

Державний департамент США тепер вимагає, щоб кандидати на отримання американських віз надавали посилання на свої профілі у майже двох десятках соціальних мереж, в тому числі Facebook і Twitter.

Правила, які набрали чинності 31 травня, не вимагають від заявників передати паролі від їхніх сторінок у соціальних мережах.

Тим не менше, адвокати з питань імміграції заявили, що такі вимоги можуть нашкодити відкритому діалогу у соціальних мережах, змушуючи потенційних мігрантів або просто відвідувачів бути обережними в тому, що вони публікують і кого підтримують в інтернеті.

«Люди боятимуться висловлювати свою думку про політику США, – говорить Андрій Романенко, російськомовний імміграційний адвокат із Сан-Франциско. – Дехто боятиметься додавати друзів, які живуть у США, тому що можуть думати, що велика мережа друзів у США може стати показником мігрантських намірів», – додає правник.

Про нові правила оголосили минулого року, вони є частиною більш широкої програми президента Дональда Трампа, щоб зміцнити кордони США – це була обіцянка кампанії, яка допомогла йому перемогти на президентських виборах у 2016 році.

Тепер більшість людей, які мають отримувати візу, навіть якщо вони просто бажають відвідати родичів протягом кількох днів, зобов’язані ділитися інформацією про свої соціальні мережі у своїх анкетах-заявах.

Правила не поширюються на людей з країн, які в даний час звільнені від короткострокових візових правил. Наприклад, іноземних туристів або ділових мандрівників, яким дозволено відвідувати Сполучені Штати протягом 90 днів без віз. Але особи, які хочуть отримати робочі візи, будуть зобов’язані передати, наприклад, інформацію про свій профіль у LinkedIn.

«Національна безпека є нашим головним пріоритетом при розгляді візових заяв, і кожен майбутній мандрівник і іммігрант до Сполучених Штатів проходить серйозну перевірку безпеки», – повідомив у своїй заяві Держдепартамент Радіо Свобода. «Ми постійно працюємо над тим, щоб знайти механізми для вдосконалення процесів перевірки, щоб захистити громадян США, підтримуючи законні поїздки до Сполучених Штатів».

20 платформ

Нові правила вимагають, щоб заявники ділилися ідентифікаторами соціальних медіа, які використовувалися протягом останніх п’яти років на таких платформам: Ask FM, Douban, Facebook, Flickr, Google+, Instagram, LinkedIn, MySpace, Pinterest, QZone, Reddit, Sina Weibo, Tencent Weibo, Tumblr, Twitter, Twoo, Vine, VKontakte, YouKu і YouTube.

Серед помітних винятків є застосунок SnapChat і платформи для знайомств, такі як Tinder. Держдепартамент повідомив, що пізніше додасть і інші платформи, хоча і не уточнював, які саме.

Заявники з більш ніж одним обліковим записом на таких платформах, як Facebook, повинні поділитися кожним з них.

Заявникам, які ніколи не реєструвалися на жодному з цих сайтів, не буде відмовлено у візі через те, що вони не заповнили запитання щодо соцмереж, кажуть у Держдепартаменті.

Карніг Дюкмаян, імміграційний адвокат у Лондоні, повідомив, що він не вірить, що імміграційні чиновники будуть дивитися на облікові записи кожного заявника.

Натомість він вважає, що їх будуть використовувати як додатковий інструмент для вивчення лише тих заявників, які викликають занепокоєння з боку представників міграційної служби США.

«Ми просто не знаємо, як вони будуть використовувати це, навіть якщо вони мають можливості хоча б щось робити з цією інформацією», – сказав Дукмаян, додавши, що широкомасштабна перевірка може уповільнити час обробки віз.

Романенко зазначив, що перевірка імміграційними чиновниками сторінок в соціальних мережах іноземців може призвести до «катастрофи», включаючи заявників, яким буде заборонено в’їзд до США на все життя через невідповідності між їхніми дописами в соціальних мережах та заявами на отримання віз.

«Важко стверджувати, що відсутність згадки про якусь міжнародну поїздку або роботу у візовій заяві була ненавмисною, а не навмисним спотворенням задля пошуку імміграційних пільг», – сказав Романенко. Відсутність такої згадки можна було б вважати шахрайством, сказав він.

Ще до нових правил Сполучені Штати вже просили детальнішу інформацію про кандидатів на імміграційні та неімміграційні візи, включаючи історію подорожей, інформацію про членів родини, попередні домашні адреси, а також роботодавців та освіту.

Фотографії також є ключовим компонентом процесу подачі заяв: для одних категорій віз потрібні цифрові зображення, для інших – друковані фотографії, як повідомляють на сайті Державного департаменту.

Дукмаян сказав, що в той час, як деякі клієнти розчаровані новими вимогами, «ніхто не став емоційним або схвильованим через них».

Іноземці, які планують поїздки до Сполучених Штатів, повідомили Радіо Свобода, що нові вимоги не завадять їм подати заяву на отримання віз у майбутньому.

«Це не заважало б мені, оскільки мені нічого приховувати. Думаю, мої друзі будуть почувати себе так само. В будь-якому випадку, навіть якщо ви не надасте інформації про ваші соціальні мережі, вони все одно можуть знайти її в інтернеті», – каже Марія Горелова, жителька російського острова Сахалін, яка цього місяця здійснює свою першу поїздку до Сполучених Штатів. Візу вона отримала ще до появи нових правил.

Мешканець Санкт-Петербурга Артем Тихонов, який вже кілька разів відвідував Сполучені Штати, назвав нові правила «неприємними», але заявив, що буде їх дотримуватися, тому що він любить подорожувати Сполученими Штатами.