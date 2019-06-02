США вимагають дані соцмереж для отримання візи

Держдепартамент США запровадив нові правила отримання американської візи. Відтепер охочі її отримати мають надати інформацію про свої акаунти в соціальних мережах, а також номери телефонів за останні п’ять років.

Посилення правил пояснюють необхідністю «виявляти терористів та інших небезпечних осіб», щоб не пускати їх в країну.

Представник Держдепартаменту також повідомив, що у заявника є можливість вказати, що він не користується соцмережами, але якщо перевірка встановить, що він збрехав, то на нього чекають «серйозні наслідки».

Раніше надавати дані про своїх соціальних мережах вимагали тільки від тих заявників, які проходили додаткову перевірку, наприклад, якщо до США вони відвідували регіони, контрольовані терористичними групами.

Тепер це доведеться робити всім, хто подає документи на туристичні, студентські або робочі візи. Виняток зроблений лише для дипломатів і членів офіційних делегацій.

Як зазначає Бі-бі-сі, адміністрацію попереднього президента США Барака Обами критикували за надто м’які перевірки претендентів американських віз. Прикладом негативних наслідків таких перевірок критики називали видачу візи уродженці Пакистану Ташфін Малік. У 2015 році вона стала співучасницею масового вбивства в місті Сан-Бернардіно (штат Каліфорнія), жертвами якого стали 14 людей. Пізніше з’ясувалося, що Малік публікувала в соціальних мережах пости на підтримку терористів, але видаючи їй візу, влада США не звернула на це уваги.

У нових правил отримання візи також є критики. В Американському союзі захисту громадянських свобод вже заявили, що «немає жодних доказів справедливості і ефективності моніторингу соціальних мереж». Правозахисники побоюються, що люди будуть змушені піддавати себе цензурі в інтернеті.