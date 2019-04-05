Помпео: НАТО має швидко реагувати на нові загрози, такі, як Росія

Державний секретар США Майк Помпео закликав НАТО оперативно запобігати новим небезпекам до того, як вони стануть реальністю.

«Я маю на увазі, зокрема, такі речі, як втручання Росії в політичну боротьбу у Венесуелі, некерована міграція, кібератаки, загрози нашій енергетичній безпеці, стратегічне суперництво з боку Китаю в галузі високих технологій», – сказав Помпео.

Держсекретар США виступав 4 квітня у Вашингтоні на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, які зібралися з нагоди 70-ої річниці утворення Північноатлантичного оборонного альянсу.

Після свого виступу Помпео заявив про консенсус серед членів НАТО щодо того, що російські військовослужбовці повинні залишити Венесуелу. Учасники зустрічі також обговорювали активізацію військових заходів Росії в Чорному морі і, серед іншого, що захоплення українських кораблів і військових поблизу Керченської протоки в листопаді минулого року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликав Москву повернути Україні захоплені судна і їхні команди. Він згадав і те, що НАТО планує розширити військове співробітництво з Україною і Грузією.