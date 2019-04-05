Голова НАТО заявив про підтримку України і Грузії в Чорному морі

Країни НАТО домовилися розширити масштаби операцій за участю військових кораблів в Чорному морі і збільшити число навчань з Україною і Грузією. Про це 4 квітня за підсумками засідання Північноатлантичної ради у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Він наголосив, що пакет заходів, погоджений країнами-членами військового альянсу, передбачає підтримку України і Грузії у відповідь на агресію проти цих держав з боку Росії. Глава НАТО також закликав Москву звільнити захоплених у листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму українських моряків.

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Напередодні постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що в ході засідання Північноатлантичної ради планується ухвалити пакет рішень щодо Чорного моря. За її словами, НАТО збирається направити в регіон більше своїх кораблів для гарантування безпеки проходу через Керченську протоку українських суден.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії засудили США і країни Заходу.