Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 Квітень 2019, Київ 07:39
Новини | Політика

Голова НАТО заявив про підтримку України і Грузії в Чорному морі

Єнс Столтенберґ також закликав Москву звільнити захоплених у листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму українських моряків

Дивитись коментарі

Країни НАТО домовилися розширити масштаби операцій за участю військових кораблів в Чорному морі і збільшити число навчань з Україною і Грузією. Про це 4 квітня за підсумками засідання Північноатлантичної ради у Вашингтоні заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

Він наголосив, що пакет заходів, погоджений країнами-членами військового альянсу, передбачає підтримку України і Грузії у відповідь на агресію проти цих держав з боку Росії. Глава НАТО також закликав Москву звільнити захоплених у листопаді 2018 року біля берегів анексованого Криму українських моряків.

Читайте також: Столтенберґ назвав основні пріоритети НАТО на 2019 рік. Серед них – війна в Україні

Напередодні постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Хатчінсон заявила, що в ході засідання Північноатлантичної ради планується ухвалити пакет рішень щодо Чорного моря. За її словами, НАТО збирається направити в регіон більше своїх кораблів для гарантування безпеки проходу через Керченську протоку українських суден.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії засудили США і країни Заходу.

Столтенберґ: «Українці хочуть, щоб союз НАТО надав підтримку. Ми підтримуємо українців» – відео
Embed
Столтенберґ: «Українці хочуть, щоб союз НАТО надав підтримку. Ми підтримуємо українців» – відео

No media source currently available

0:00 0:00:36 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG