Столтенберґ назвав основні пріоритети НАТО на 2019 рік. Серед них – війна в Україні

Наступний рік пройде для союзу НАТО на тлі одночасного реагування на збільшення кількості й інтенсивності загроз, тож основними пріоритетами у 2019 році будуть війна в Україні, відносини з Росією, тероризм й запобігання кібератакам. Про це генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберґ заявив у інтерв’ю бельгійській телерадіомовній компанії RTBF.

«Головна мета для НАТО – одночасно підготуватися до цілої низки загроз та викликів. Ми не маємо розкоші вибирати між тероризмом, кібератаками чи все більш агресивною Росією. НАТО мусить реагувати на всі ці виклики одночасно», – цитує Столтенберґа бельгійський мовник.

Коментуючи вимоги Сполучених Штатів від держав-союзниць по НАТО щодо збільшення витрат на безпеку й оборону до необхідних 2 відсотків ВВП, Столтенберґ каже, що сподівається від кожної з 29 країн, що входять до Альянсу, виконання цього зобов’язання.

«Поєднання двох речей: з одного боку, більш рішучої Росії, яка назаконно анексувала Крим та дестабілізує східну Україну, а з іншого – терористичної загрози, вимагає додаткових інвестицій. Я сподіваюся, що Бельгія (витрачає на оборону менше 1 відсотка ВВП – ред.) та інші союзниці по НАТО дотримаються своїх обіцянок. Тобто, припинять скорочувати оборонні бюджети, поступово збільшити видатки на оборону та досягти необхідних 2 відсотків протягом наступних 10 років», – заявив керівник НАТО.

Підтримка й збереження миру – місія, яку Північноатлантичний союз виконує вже 70 років, продовжуватиметься у постійно змінюваному світі, зауважує Столтенберґ.

«Основна сила НАТО полягає у спроможності адаптуватися до постійно змінюваного світу. У часи Давного Риму казали, що для того, аби мати мир треба бути готовим до війни. Саме це й робить НАТО», – пояснив генсекретар Альянсу.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок бойових дій загинули понад 10 тисяч людей.