Держдепартамент США пояснив, як аналізують соцмережі заявників на візу

Якщо ви хочете отримати американську візу, то знайте: ваші сторінки у соціальних мережах досліджуватимуть. Нові правила були запропоновані ще у 2018 році, але візові анкети на сайтах консульств оновили тепер. Голос Америки повідомляє, які пояснення нових правил надав Державний департамент США.

Що нового необхідно вказати?

Відтепер заявники на візу мають вказувати адреси своїх сторінок у соціальних мережах, контакти, попередні номери телефонів, усі адреси електронної пошти та закордонні поїздки за останні 5 років.

Раніше таку інформацію просили лише у людей, які підлягали додатковій перевірці, зокрема в тих, хто подорожував до країн, які США визначають як держави із високим рівнем тероризму.

«Ми вже запитуємо контактну інформацію, історію подорожей, інформацію про членів сім'ї та попередні адреси проживання від усіх заявників віз. Збір додаткової інформації посилить перевірку та процес підтвердження ідентичності заявників», – повідомляє у Держдепартаменті.

Звісно, якщо заявник надасть неправдиву інформацію, або захоче щось приховати, він може не отримати візи.

Які соціальні мережі підлягатимуть перевірці?

Заявник має повідомити про свою активність у Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, Flickr, Google+, Reddit і Tumblr.

Також необхідно вказати про свою активність у соцмережах, популярних за межами США, таких як, наприклад «ВКонтакте» і «Одноклассники».

В анкеті потрібно вказати дані з будь-яких соціальних мереж зі списку, якщо ви використовували їх протягом останніх 5 років. Навіть, якщо ви ними більше не користуєтесь.

Хто має повідомляти про свої соціальні мережі?

Ці зміни торкаються усіх, окрім дипломатів та членів офіційних делегацій.

Тобто, відповісти на нові питання треба усім заявникам без дипломатичних паспортів, незалежно від мети поїздки.

Це стосується людей, які подають документи на туристичні, студентські, робочі чи імміграційні візи.

Якщо ж людина не має профілів у соцмережах, вона зможе вибрати такий варіант відповіді в анкеті: «Заявникам, які ніколи не користувалися соціальними медіа, не буде відмовлено у візі через те, що вони не вказали своїх даних».