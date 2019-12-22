NASA та Boeing повертають на Землю корабель, який відправили не на ту орбіту

Новий космічний корабель Starliner повернеться на Землю на шість днів раніше запланованого після того, як неправильні налаштування завадили йому зістикуватися з Міжнародною космічною станцією, повідомили в агентстві NASA та компанії Boeing.

Очікується, що капсула Starliner, на борту якої немає екіпажу, приземлиться на полігоні Missile Range в штаті Нью-Мексико, США, о 6:45 за північноамериканським східним стандартним часом (о 13:45 годині за київським часом). NASA планує транслювати приземлення.

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Корабель мав провести наступний тиждень на МКС в рамках репетиції аналогічного польоту за участі команди космонавтів, запланованого на наступний рік.

Однак невдовзі після відділення від ракети-носія Atlas V двигуни корабля не активувалися, як було заплановано, і це не дозволило йому досягти потрібної висоти, щоб зустрітися з космічною станцією.​

За підрахунками NASA та Boeing, корабель спалив забагато палива за кілька хвилин через неправильно налаштований годинник. Відтак керівництву компаній довелося повернути Starliner на Землю, не завершивши місію.

За заявами представників цих компаній, корабель досі «здоровий» та в майбутньому планується ще один запуск. Втім, точна дата ще невідома.

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Запуск Starliner на орбіту є ключовим випробуванням для авіакосмічної компанії Boeing, яка змагається з компанією Ілона Маска SpaceX. Гігант авіації намагається відновити здатність NASA до польотів у космос за участю людських екіпажів.

Boeing перебуває під регуляторним тиском після кількох аварій літаків 737 Max цієї компанії. Внаслідок катастроф у жовтні 2018 року в Індонезії та в березні 2019-го в Ефіопії загинули 346 людей. У січні 2020 року Boeing вирішила припинити виробництво цих літаків.