SpaceX привезе генетично модифікованих «могутніх мишей» на МКС

Ракета американської компанії SpaceX відправила на Міжнародну космічну станцію генетично модифікованих мишей в рамках наукового проекту, який буде досліджувати втрату м’язів і кісток в умовах низької сили тяжіння.

Запуск відбувся 5 грудня з космодрому у Флориді, США. Космічну вантажівку Dragon з дослідницькими матеріалами, зокрема мишами, виведе на орбіту ракета компанії Ілона Маска SpaceX Falcon на МКС. Ракета має стикуватися зі станцією 8 грудня.

Миші, яких мають доставити на МКС, генетично модифіковані – у них прискорено відновлення м’язів. Це дослідження проводить біомедична Лабораторія Джексона в американському штаті Мен. Воно може допомогти долати дегенерацію м’язів у людей. Саме дегенерація м’язів у астронавтів є одним із серйозних перешкод здійснення більш далеких польотів в Сонячній системі.

Серед іншого обладнання, яке мають привезти на МКС, прилади для дослідження теорій гравітації, геолокації покладів енергоресурсів, дослідження поведінки вогню в космосі, а також для дослідження хвороб серця. Загальна вага вантажу капсули – 2600 кілограмів.