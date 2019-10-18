Уперше в історії: двоє жінок-астронавток одночасно вийшли у відкритий космос

Уперше в історії космонавтики відбувся одночасний вихід у відкритий космос двох жінок, американських астронавток Крістіни Кох і Джессіки Мейр. Про це 18 жовтня повідомляє Національна аерокосмічна адміністрація США.

Завданням Крістіни Кох і Джессіки Мейр є терміновий ремонт енергосистеми Міжнародної космічної станції. Вони замінюють несправний блок заряду та розряду акумулятора, який не вдалося активувати на початку жовтня, коли на зовнішній стороні станції були встановлені нові літій-іонні батареї, інформує НАСА.

НАСА планувала «космічну прогулянку» двох жінок ще в березні 2019 року. Але ця подія, в якій тоді мали брати участь Крістіна Кох та ще одна астронавтка Енн Макклейн, не відбулася, оскільки на станції не знайшлося двох скафандрів потрібного розміру. НАСА тоді критикували за відсутність потрібної уніформи.