Іракську авіабазу обстріляли з мінометів

Щонайменше сім мінометних снарядів були випущені по іракській авіабазі на північ від Багдаду, внаслідок чого поранені четверо іракських солдатів.

Деякі снаряди влучили в злітно-посадкову смугу повітряної бази Балад, де дислокована частина американських військових.

Відповідальності за напад, що стався на тлі посиленої напруженості у відносинах США й Ірану, наразі не взяв ніхто.

В останні місяці військові бази, де дислокуються американські війська, зазнали ракетних і мінометних обстрілів із боку бойовиків, яких підтримує Іран. Один американський військовий загинув під час такого обстрілу в грудні.

8 січня Іран здійснив ракетні обстріли двох таких баз на знак помсти за удар з американського безпілотника, внаслідок якого загинув чільний іранський військовий командир Касем Солеймані.