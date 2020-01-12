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12 січня 2020, Київ 21:19
Новини | Міжнародні

Іракську авіабазу обстріляли з мінометів

Відповідальності за напад, що стався на тлі посиленої напруженості у відносинах США й Ірану, наразі не взяв ніхто

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Щонайменше сім мінометних снарядів були випущені по іракській авіабазі на північ від Багдаду, внаслідок чого поранені четверо іракських солдатів.

Деякі снаряди влучили в злітно-посадкову смугу повітряної бази Балад, де дислокована частина американських військових.

Відповідальності за напад, що стався на тлі посиленої напруженості у відносинах США й Ірану, наразі не взяв ніхто.

В останні місяці військові бази, де дислокуються американські війська, зазнали ракетних і мінометних обстрілів із боку бойовиків, яких підтримує Іран. Один американський військовий загинув під час такого обстрілу в грудні.

8 січня Іран здійснив ракетні обстріли двох таких баз на знак помсти за удар з американського безпілотника, внаслідок якого загинув чільний іранський військовий командир Касем Солеймані.

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