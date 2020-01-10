США планували вбивство ще одного іранського воєначальника, але операція провалилася – ЗМІ

Сполучені Штати здійснили секретну операцію в Ємені з метою вбивства військового високопосадовця Ірану Абдул-Резу Шаглая, але вона виявилася неуспішною – таку інформацію оприлюднили видання Washington Post, Reuters та AP 10 січня з посиланням на джерела в американських органах влади.

Шаглай – командир елітного підрозділу «Кудс», який входить до «Корпусу вартових ісламської революції». За даними журналістів, американські військові планували його ліквідацію в Ємені 3 січня – тоді ж, коли авіаудар з дрону вбив командувача «Кудсу» генерала Касема Солеймані в Багдаді.

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Пентагон відмовився обговорювати засекречену інформацію щодо своєї діяльності в Ємені. У цій країні Вашингтон у союзі з Саудівською Аравією протистоїть повстанцям шиїтського руху Хуті, яких підтримує Іран, з 2015 року.

США вважають «Кудс» терористичною організацією.

8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня.