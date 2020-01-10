Мінфін США анонсує нові санкції проти іранських посадовців та промисловості

Сполучені Штати запровадять нові санкції проти восьми іранських високопосадовців, а також металевої промисловості Ірану. Санкції анонсували 10 січня державний секретар США Майк Помпео та міністр фінансів Стівен Мнучін на пресконференції у Вашингтоні.

Заява американських урядовців пролунала за кілька днів після ракетної атаки на американські бази в Іраку.

«Анонсовані сьогодні санкції – частина втілення нашого наміру зупинити глобальну терористичну діяльність іранського режиму. Президент (США Дональд Трамп – ред.) висловився дуже чітко: ми й надалі впроваджуватимемо економічні санкції, доки Іран не припинить терористичну діяльність та не візьме на себе зобов’язання ніколи не мати ядерної зброї», – заявив Мнучін.

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Поміж інших, під санкції підпадають секретар Верховної ради національної безпеки Ірану Алі Шамхані, заступник голови адміністрації збройних сил Ірану Мохаммад Реза Аштіані та голова ополчення «Басідж» у складі «Корпусу вартових ісламської революції» Ґоламреза Солеймані.

Ці посадовці, за твердженням Мнучіна, сприяють «дестабілізаційній діяльності режиму» та були причетні до атак на американські бази 8 січня.

Крім того, санкції поширюються на 17 компаній із видобутку та переробки металу, а також «мережу суб’єктів господарювання, базованих у Китаї та на Сейшельських островах», та корабель, який використовують для торгівлі металом.

«В результаті цих санкцій ми перекриємо підтримку іранського режиму на мільярди доларів», – вважає міністр фінансів США. ​

Натомість в Ірані заявляють, що вплив санкцій буде незначним. Про це зокрема сказав старший член Ради доцільності та військовий офіцер «Корпусу вартових ісламської революції» Мохсен Резаї, який також підпав під санкції, у коментарі виданню Reuters.

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«Запровадження санкцій символічне і для Америки, і для мене, тому що цей захід не матиме економічного впливу, не компенсує обстрілу Іраном (американських об’єктів – ред.) та не додасть поваги до Вашингтону. Це символічно й для мене… І я гордий бути під американськими санкціями», – цитують Резаї в інформаційній агенції.

За заявою Міністерства фінансів США, президент Трамп одночасно із запровадженням цих санкцій підписав новий указ, який має поширити санкції на «додаткові джерела доходу, за рахунок яких іранський режим підтримує свою ядерну програму, розробку ракет, тероризм і пов’язані терористичні мережі, а також злоякісний вплив на регіон».

8 січня Дональд Трамп анонсував, що відповість санкціями на удари Ірану по американських базах в Іраку.

8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня.