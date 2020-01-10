Франція: через рік-два в Ірану може бути ядерна зброя

Іран може здобути ядерну зброю через рік чи два, якщо продовжить порушувати ядерну угоду, попереджає міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.

Він сказав про це 10 січня напередодні екстреної зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що відбудеться на тлі загострення відносин між Іраном і США після вбивства Сполученими Штатами Америки чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані й обстрілів іранськими ракетами сил США в Іраку.

«Якщо вони продовжать розхитувати віденську угоду, тоді так, за досить короткий проміжок часу, від одного до двох років, вони можуть отримати доступ до ядерної зброї, що є неприпустимим», – сказав Ле Дріан німецькій радіостанції RTL 10 січня.

Нещодавно Франція, Велика Британія і Німеччина закликали Тегеран до виконання ядерної угоди 2015 року й утриматися від насильства. Перед цим Іран заявив про намір відмовитися від будь-яких обмежень, передбачених ядерною угодою 2015 року. Уряд цієї країни анонсував п’ятий етап відступу від прописаних в документі зобов’язань.

Згідно з заявою, яку цитували офіційні медіа, країна відмовиться від «обмеження кількості центрифуг», які використовує для збагачення урану.

Угода, укладена 2015 року, передбачає полегшення санкцій проти Тегерана в обмін на обмеження ядерної діяльності Ірану. Документ підписали п’ять постійних членів Ради безпеки ООН, Німеччина та Європейський союз, але США вийшли від угоди у 2018 році та запровадили нові санкції, які можуть зашкодити фірмам, що ведуть бізнес з Іраном.

Європейські учасники угоди – Франція, Велика Британія та Німеччина – заявили про відданість домовленостям, але Тегеран неодноразово вимагав зробити більше, щоб зменшити вплив американських санкцій. Тегеран також відійшов від дотримання окремих пунктів угоди, активізувавши свою ядерну програму.