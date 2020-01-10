США: конгресмени схвалили резолюцію проти військового конфлікту з Іраном

Палата представників Конгресу США схвалила резолюцію, яка обмежує права президента на проведення військових акцій проти Ірану.

Законодавці стурбовані тим, що президент Дональд Трамп без достатніх підстав дав наказ про нанесення повітряного удару, внаслідок якого був убитий високопоставлений іранський генерал Касем Солеймані, що може привести до війни з Тегераном. Раніше спікер Палати представників Ненсі Пелосі назвала вбивство Солеймані провокаційним військовим ударом.

Відповідно до ухваленої резолюції президент зобов’язаний протягом 30 днів припинити військові операції проти Ірану, якщо він не отримає спеціального дозволу Конгресу.

За резолюцію проголосували майже всі законодавці-демократи, проти – майже всі республіканці. За словами Пелосі, Конгрес, виконуючи функцію контролю над виконавчою владою, намагається забезпечити безпеку американців, вимагаючи від президента припинити ворожі акції проти Ірану. Республіканці заявляють, що подібний крок Конгресу завдасть шкоди безпеці США. «Демократи намагаються обмежити повноваження президента захистити Америку. Це відверто небезпечний крок», – заявив лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті. Президент Трамп закликав республіканців голосувати проти резолюції.

Голосування відбулося через два дні після ракетного удару Ірану по військових базах в Іраку, де дислоковані американські військовослужбовці. Ніхто не постраждав в результаті цих ударів. Президент Трамп вирішив відповісти на них запровадженням нових економічних санкцій проти Тегерана, заявивши, що Іран «відступив».

Це символічне рішення Палати представників, оскільки резолюції, схвалені в подібному форматі, не вимагають підпису президента і не є обов’язковими для виконання.