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09 січня 2020, Київ 14:03
Новини | Міжнародні

Конгресмени спробують обмежити повноваження Трампа в конфлікті з Іраном

Президент США напередодні говорив про посилення санкцій проти Ірану

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У Палаті представників Конгресу США сьогодні, як очікується, відбудеться голосування щодо резолюції, яка обмежує повноваження президента Дональда Трампа з ведення військових дій проти Ірану.

Про це повідомила спікер Палати Ненсі Пелосі ввечері в середу після брифінгу, на якому представники адміністрації розповіли конгресменам про останні кроки Білого Дому щодо Ірану. Роз’яснення чиновників не задовольнили демократів – ініціаторів резолюції. Вони побоюються, що Трамп може наказати завдати удару по Ірану.

«Конгресмени висловлюють серйозну стурбованість з приводу рішення адміністрації про участь у військових діях проти Ірану і про відсутність у неї стратегії для руху вперед», – наводить «Голос Америки» слова Пелосі.

Демократи мають у своєму розпорядженні більшість в Палаті представників і, ймовірно, зможуть домогтися схвалення резолюції. Не так передбачувана її доля в Сенаті, де більшість у республіканців. Багато колег Трампа по партії заявили, що підтримують дії адміністрації щодо Ірану, в тому числі операцію, в результаті якої 3 січня був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Однак двоє сенаторів-республіканців – Ренд Пол і Майк Лі – розкритикували аргументацію, яку використовували представники адміністрації Трампа. Лі навіть сказав, що проведений брифінг був «найгіршим» за 9 років, які він займає крісло сенатора. Якщо ще кілька республіканців погодяться з Лі і Полом, а не з Білим Домом, резолюція може пройти і в Сенаті.

При цьому сам Трамп напередодні в телезверненні дав зрозуміти, що найближчим часом не розглядає варіант військових ударів по Ірану. Він згадав лише про посилення санкцій проти цієї країни.

Трамп каже, що США не мусять вдаватися до зброї проти Ірану, і оголошує нові санкції – відео
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Трамп каже, що США не мусять вдаватися до зброї проти Ірану, і оголошує нові санкції – відео

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8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня

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