Конгресмени спробують обмежити повноваження Трампа в конфлікті з Іраном

У Палаті представників Конгресу США сьогодні, як очікується, відбудеться голосування щодо резолюції, яка обмежує повноваження президента Дональда Трампа з ведення військових дій проти Ірану.

Про це повідомила спікер Палати Ненсі Пелосі ввечері в середу після брифінгу, на якому представники адміністрації розповіли конгресменам про останні кроки Білого Дому щодо Ірану. Роз’яснення чиновників не задовольнили демократів – ініціаторів резолюції. Вони побоюються, що Трамп може наказати завдати удару по Ірану.

«Конгресмени висловлюють серйозну стурбованість з приводу рішення адміністрації про участь у військових діях проти Ірану і про відсутність у неї стратегії для руху вперед», – наводить «Голос Америки» слова Пелосі.

Демократи мають у своєму розпорядженні більшість в Палаті представників і, ймовірно, зможуть домогтися схвалення резолюції. Не так передбачувана її доля в Сенаті, де більшість у республіканців. Багато колег Трампа по партії заявили, що підтримують дії адміністрації щодо Ірану, в тому числі операцію, в результаті якої 3 січня був убитий іранський генерал Касем Сулеймані. Однак двоє сенаторів-республіканців – Ренд Пол і Майк Лі – розкритикували аргументацію, яку використовували представники адміністрації Трампа. Лі навіть сказав, що проведений брифінг був «найгіршим» за 9 років, які він займає крісло сенатора. Якщо ще кілька республіканців погодяться з Лі і Полом, а не з Білим Домом, резолюція може пройти і в Сенаті.

При цьому сам Трамп напередодні в телезверненні дав зрозуміти, що найближчим часом не розглядає варіант військових ударів по Ірану. Він згадав лише про посилення санкцій проти цієї країни.

8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня