Президент США: нові санкції проти Ірану вже накладені

Президент США Дональд Трамп заявив, що вже посилив санкції проти Тегерану після обстрілу Іраном американських військових баз на території Іраку, як він і анонсував раніше.

«Уже зроблено. Ми посилили їх. Вони були дуже суворими, а зараз вони ще істотно посилилися», – заявив Трамп журналістам у Білому домі.

«Я якраз схвалив їх щойно разом із Міністерством фінансів», – додав він.

Подробиць Трамп не навів, додавши, що Мінфін зробить про це свою заяву.

Попереднього дня, 8 січня, президент США пообіцяв запровадити «нові виснажливі санкції проти іранського режиму» після ракетного обстрілу баз військ США.

У США повідомили, що внаслідок тих ударів люди не потерпіли, а завдана матеріальна шкода була мінімальна. Як сказав Трамп, у відповідь на це зовсім не обов’язково вдаватися до військової сили проти Ірану.

Раніше того дня Іран обстріляв ракетами дві військові бази в Іраці, де дислоковані війська США й інших країн західної коаліції, яка підтримувала Ірак у боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Як заявили в Тегерані, це був лише перший елемент помсти за ліквідацію Сполученими Штатами чільного іранського командувача генерала Касема Солеймані 3 січня.