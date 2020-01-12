Поліція про вбивство Аміни Окуєвої: до злочинної групи входило 7 осіб

Голова Національної поліції Ігор Клименко розповів деякі подробиці у справі про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої. За його словами, йдеться про групу осіб, яка підозрюється також і в інших злочинах.

«До складу групи загалом входило сім осіб, частину із них за підозрою в двох вбивствах затримали у вересні 2019 року. А сьогодні оперативники затримали організатора вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама. Затриманий чоловік теж є членом вказаної злочинної групи», – цитує Клименка пресслужба відомства.

Раніше сьогодні прокуратура та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомили про затримання підозрюваних у вбивстві чеченської доброволиці Аміни Окуєвої. За словами Авакова, ДНК одного із затриманих збігається із виявленим на зброї, з якої застрелили жінку.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком авта.