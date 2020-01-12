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12 січня 2020, Київ 15:14
Новини | Суспільство

Затримано підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої

Аміна Окуєва

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Прокуратура Київщини повідомила про затримання підозрюваних у вбивстві добровольця Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва.

«На рахунку злочинців є ще два замовні вбивства, що вчинені у вересні 2016 року та у січні 2019 року, які також розкрито. На даний час слідчі дії тривають, здійснюються заходи щодо затримання всіх учасників злочинної організації та встановлення замовників», – зазначається на фейсбук-сторінці відомства.

Деталей про затримання або хоча б кількість учасників групи наразі не повідомляють.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНР на зброї, кинутій на місці злочину.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року внаслідок обстрілу їхнього з чоловіком авта.

Адам Осмаєв
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Раніше повідомлялося, що на подружжя уже був замах, але тоді нападника затримали. Справу передали до суду.

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