У Дніпрі комісія затвердила найменування вулиці на честь Аміни Окуєвої

Комісія з перейменувань при міській ради Дніпра затвердила найменування однієї з вулиць міста на честь жінки-добровольця Аміни Окуєвої. Про це Радіо Свобода у вівторок повідомила директорка департаменту соціальної політики мерії Дніпра Юлія Дмитрова.

За її словами, раніше на честь Окуєвої хотіли перейменувати вулицю Тополину, однак ініціатива не була підтримана на громадських слуханнях жителями. Наразі для найменування обрали іншу вулицю в Амур-Нижньодніпровському районі міста – нову, яка поки не мала імені.

У мерії вважають, що для ухвалення такого рішення не потрібне проведення громадських слухань.

«Комісія увалила, проголосувала, тепер рішення буде винесене на сесію, але це вже формальності, фактично найменування вулиці вирішено», – сказала Дмитрова.

2018 року одну з вулиць Дніпра перейменували на честь командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаєва, який загинув в лютому 2015 року в боях під Дебальцевим. На цій вулиці йому відкрили пам’ятний знак.

Обоє – Аміна Окуєва й Іса Мунаєв – поховані на мусульманській частині цвинтаря під Дніпром.

Пресофіцерка добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула 30 жовтня 2017 року від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього з чоловіком авта.