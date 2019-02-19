У Києві можуть з’явитися вулиці Джохара Дудаєва та Аміни Окуєвої – муфтій Ісмагілов

Комісія з найменувань при Київській міськдержадміністрації пропонує вулицю Проектну в Шевченківському районі перейменувати на честь Аміни Окуєвої, а вулицю Іскрівську в Солом’янському районі – на вулицю Джохара Дудаєва. Про це 19 лютого повідомив муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» шейх Саїд Ісмагілов.

«Наступні кроки – це комісія з самоврядування та комісія з питань культури, перед винесенням на остаточне голосування на пленарному засіданні КМДА. Маємо надію, що всі комісії та депутати Київради підтримають бажання громадськості, і в Києві з’являться вулиці Аміни Окуєвої та Джохара Дудаєва», – написав муфтій у Facebook.

Медик-волонтер Майдану, учасниця бойових дій на Донбасі, прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня 2017 року під Києвом від вогнепального поранення. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення».

Джохар Дудаєв – чеченський військовий та політичний діяч, перший президент Чеченської Республіки Ічкерія, яка в 1990-х роках боролася за незалежність від Росії. До розпаду СРСР був генерал-майором авіації Радянської армії. Був убитий ракетою, випущеною з російського літака Су-25 21 квітня 1996 року.