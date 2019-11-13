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13 листопада 2019, Київ 11:53
Новини | Події

У Києві назвали вулицю на честь Аміни Окуєвої

Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня 2017 року під Києвом від вогнепального поранення

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У Шевченківському районі Києва назвали вулицю на честь загиблої української військовослужбовиці та лікарки Аміни Окуєвої, повідомив офіційний портал столиці ввечері 12 листопада.

Громадське обговорення перейменування вулиці Проектної 13119 тривало з 10 серпня до 10 жовтня 2018 року. Тоді 89% учасників голосування висловилися за присвоєння вулиці імені Аміни Окуєвої.

/**/ /**/ Адам Осмаєв
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Адам Осмаєв про замахи, Аміну Окуєву і чеченців на Донбасі. Ексклюзивне інтерв’ю

Медик-волонтер Майдану, учасниця бойових дій на Донбасі, прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня 2017 року під Києвом від вогнепального поранення. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення».

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