Адвокат обвинуваченого в замаху на Окуєву й Осмаєва був неготовим допитувати потерпілих – прокуратура

Адвокат обвинуваченого в замаху на вбивство учасниці бойових дій на Донбасі, активістки і громадської діячки Аміни Окуєвої та її чоловіка, екс-командира чеченського добровольчого батальйону Адама Осмаєва виявився неготовим допитувати потерпілих, повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець у Facebook.

Вона розповіла, що на засіданні 19 червня в Подільський районний суд Києва затвердив порядок дослідження доказів та вирішив на цьому ж засіданні допитати потерпілих (Осмаєва та мати Окуєвої).

«Неочікувано для всіх присутніх адвокат обвинуваченого виявився не готовим до допиту та попросив суд про перерву. Суд присяжних, порадившись на місці, задовольнив клопотання та переніс засідання, щоб дати адвокату час на підготовку», – написала Максимець.

У коментарях до свого запису вона уточнила, що наступне засідання відбудеться 6 липня.

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У червні 2017 року Києві затримали громадянина Росії Артура Денісултанова, при якому був паспорт на ім’я громадянина України Олександра Дакара, за підозрою в замаху на екс-командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва. Осмаєв був госпіталізований з кульовими пораненнями. Денісултанов також був поранений дружиною Осмаєва Аміною Окуєвою.

Денісултанов стверджує, що в слідства немає доказів його вини в замаху на Адама Осмаєва. Він наполягає на своїй непричетності до цього злочину. За версією Денісултанова, пістолет «Глок», з якого, як стверджує слідство, він стріляв в Осмаєва, йому не належить. Денісултанов заявив, що то він є жертвою Осмаєва і його нині покійної дружини Аміни Окуєвої.

31 травня Подільський районний суд Києва провів підготовче засідання, на якому вирішив, що обвинувальний акт розглядатиме суд присяжних.

Аміна Окуєва загинула через кілька місяців після замаху, увечері 30 жовтня 2017 року під Києвом від вогнепального поранення. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення». Як заявив Юрій Луценко у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», станом на початок червня в розслідуванні цієї справи прогресу немає.