У суді про замах на Осмаєва та Окуєву зачитали обвинувальний акт

Представник прокуратури Дмитро Величко в Подільському районному суді Києва зачитав обвинувальний акт у справі про замах на вбивство командира добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва - Адама Осмаєва та його дружину Аміну Окуєву.

Раніше прокуратура Києва завершила досудове розслідування відносно 58-річного громадянина Російської Федерації. Зловмиснику інкримінується вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на вбивство).

«Під час досудового розсілудвання обвинувачений неодноразово змінював свою позицію. На першочергових етапах було безліч заяв та клопотань щодо прізвища його, щодо мети зустрічі та інших обставин. Всі ці етапи були перевірені, в тому числі на підставі свідчень як свідків, так і потерпілих», – вказав після засідання прокурор Величко.

Він також назвав мотивом замаху проукраїнську позицію Осмаєва та Окуєвої. «Активна позиція потерпілих, висловлювання, безліч інтерв’ю щодо обставин на території Донецької і Луганської областей відносно Російської Федерації», – вказав представник обвинувачення.

Підсудний Артур Денісултанов перед початком судового засідання заявив, що «поважав і цінував» потерпілих, і назвав «маячнею» плани вбити Осмаєва та Окуєву. «Слідчий пише, що я придбав зброю у невстановленому місці, у невстановленої особи, за невстановлений обставин. Якщо відбитки стерти, то не можна стерти сліди ДНК, навіть через 20 років. Але нічого такого не виявлено. А вони кажуть, що я достав пістолет і зробив постріл», – сказав підсудний журналістам.

У червні 2017 року Києві було затримано громадянина Росії Артура Денісултанова, при якому був паспорт на ім’я громадянина України Олександра Дакара, за підозрою в замаху на екс-командира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва. Осмаєв був госпіталізований з кульовими пораненнями. Денісултанов також був поранений дружиною Осмаєва Аміною Окуєвою.

Денісултанов стверджує, що у слідства немає доказів його вини в замаху на Адама Осмаєва. Він наполягає на своїй непричетності до цього злочину. За версією Денісултанова, пістолет «Глок», з якого, як стверджує слідство, він стріляв в Осмаєва, йому не належить. Денісултанов заявив, що то він є жертвою Осмаєва і його нині покійної дружини Аміни Окуєвої.

Аміна Окуєва загинула ввечері 30 жовтня 2017 року під Києвом від вогнепального поранення. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення». Як заявив Юрій Луценко у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», станом на початок червня у розслідуванні цієї справи прогресу немає.