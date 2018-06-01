У розслідуванні вбивства Окуєвої прогресу немає – Луценко

У розслідуванні вбивства учасниці бойових дій на Донбасі, активістки і громадської діячки Аміни Окуєвої немає прогресу, це ж стосується і кількох інших резонансних убивств. Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1».

«На жаль, слідство не має серйозного просування ні за однією з версій, які зараз ретельно опрацьовуються. Вбивство Аміни Окуєвої, вбивство інших працівників СБУ. Вони все ще залишаються без результатів досудового слідства», – вказав Луценко.

Ввечері 30 жовтня 2017 року під Києвом загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. За словами її чоловіка Адама Осмаєва, вона загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення».