Аміна Окуєва: таємне поховання, слід Кремля та інформаційний шум

Прес-секретаря добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву поховали 1 листопада у місті Дніпрі, за мусульманським звичаєм – так, як вона просила у заповіті. Проте ховали таємно, щоб уникнути скупчення людей і можливого повторного теракту, повідомляє лідер українських мусульман Саїд Ісмагілов. Умисне убивство російськими спецслужбами або людьми з оточення лідера Чечні Рамзана Кадирова – така версія нині є основною на думку слідства, повідомляють в МВС. Між тим у проросійських медіа поширюють версію, що мовляв Аміна стала жертвою внутрішнього протистояння у чеченській громаді України. І правоохоронці, і ті, хто знали Аміну, цю версію відкидають.

1 листопада вдень на військовому цвинтарі у Дніпрі поховали прес-секретаря добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Аміну Окуєву, яка загинула від куль внаслідок замаху на неї та на її чоловіка Адама Осмаєва 30 жовтня на південь від Києва. На похороні було небагатолюдно: тільки родичі та найближчі друзі родини, місце проведення поховального обряду оточили озброєні поліцейські. Поховальну молитву, яку планували проводити у мечеті в Києві, скасували, побоюючись нового теракту, пояснив Радіо Свобода муфтій Духовного управління мусульман України «Умма» Саїд Ісмагілов.

Остання воля загиблої, її заповіт – бути похованою біля могили командира її батальйону Іси Мунаєва

«Адам Осмаєв зателефонував мені і повідомив, що з міркувань безпеки рідні Аміни не привезуть її до мечеті у Києві для проведення поховальної молитви (в ісламі така молитва проводиться лише біля тіла померлого – ред.). І повезли її у місто Дніпро. Це була остання воля загиблої, її заповіт – бути похованою біля могили командира її батальйону Іси Мунаєва. Адам Осмаєв побоювався, що може мати місце подвійний теракт: адже терористи могли чекати, доки у мечеті збереться якнайбільше людей на молитву», – пояснив муфтій.

Саїд Ісмагілов розповів і про особливості мусульманського обряду поховання. За його словами, раніше воїнів, які загинули від рук ворога, ховали у військовому одязі, і не обмивали кров з ран. Однак рідні Аміни вирішили обмити загиблу і власноруч пошили їй білий «кафан» (саван). До могили Аміну Окуєву особисто опускав імам мусульманської громади міста Дніпра, розповів Саїд Ісмагілов.

Чоловік Аміни, воїн-доброволець Адам Осмаєв, якого поранили під час замаху, про загибель своєї дружини говорить зі стримуваною гіркотою.

«На жаль, у нас нині не обійшлося без втрати справжнього, щирого патріота, який любив Україну, самовідданого та чесного. Це дивовижна людина. Хоч в нас не прийнято хвалити дружину, але що є, те є», – сказав журналістам Адам Осмаєв.

Мати Аміни Окуєвої Ірина Нікіфорова згадує про те, що від початку війни на Донбасі її дочка була готова на самопожертву.

Вона знала, що покладе своє життя. Є люди, які залишаються легендами саме тому, що розуміють своє призначення

«Вона знала, що покладе своє життя. Є люди, які залишаються легендами саме тому, що розуміють своє призначення. Тому що вірити – значить жертвувати», – зазначила Нікіфорова.

1 листопада на Михайлівській площі зібрався нечисленний мітинг українських ветеранів та волонтерів, які таким чином вшановували пам’ять Аміни Окуєвої. Вони розгорнули український державний прапор та чеченський національний, із зображення вовка.

Я знав Аміну і Адама у Чечні, і пізніше в Україні. Її доля – типова: ми всі воювали за Україну, але влада до нас байдужа

Один з учасників акції, ветеран батальйону «Айдар» Руслан (позивний «Чечен») наголошує, що доля Аміни Окуєвої – є типовою для добровольців, про яких не дбає українська держава.

«Я знав Аміну і Адама у Чечні, і пізніше в Україні. Її доля – типова: ми всі воювали за Україну, але влада до нас байдужа. Її – не змогли захистити. Я – отримав безліч поранень у війні з Росією, але залишаюся нікому не потрібним», – зауважив він.

Свою скорботу та співчуття родині Аміни Окуєвої висловила низка українських високопосадовців. Зокрема, секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що на вбивство жінки-добровольця «повинна бути жорстка і адекватна відповідь».

Слідство щодо вбивства Окуєвої та замаху на Адама Осмаєва ведуть МВС та прокуратура. Однак голова СБУ Василь Грицак запевнив, що його відомство «максимально сприяє слідству».

Наразі більшість подробиць слідства тримають у таємниці, але деякі подробиці та основні версії злочину озвучив Радіо Свобода радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко.

Основною відповіддю на цей виклик має бути виявлення замовників та виконавців. Фактично в Україні діє розгалужена мережа російських агентів, і п’ята колона: вона зменшилася за останні роки, але все одно піднімає свою злочинну голову

«Всі версії, які висувалися, Росія, бойовики-кадировці, або ті ж виконавці, й що й у справі Мосійчука – зводяться в одне. Ідеться про те, що нинішню Чечню, доки вона у складі Росії, намагаються зробити базою для організації терактів. Слідчі на місці злочинів зібрали доказову базу, вона невдовзі накладатиметься на докази, отримані під час експертиз. Але основною відповіддю на цей виклик має бути виявлення замовників та виконавців. Не можу виключати: вони могли як виїхати, так і лишитися в Україні. Фактично в Україні діє розгалужена мережа російських агентів, і п’ята колона: вона зменшилася за останні роки, але все одно піднімає свою злочинну голову. Нам хотілося би, щоб жертв не було взагалі. Але це сувора дійсність війни – і тому гинуть українські воїни», – констатує Іван Варченко.

Ігор Мосійчук тим часом погоджується з тим, що Аміна, яка була його помічницею як депутата, загинула від тієї ж злочинної групи, від якої був поранений він та загинули перехожі напередодні.

Що ж до мережі російських спецслужб в Україні, то прокуратура нині виходить на її ланки: ідеться про структури, які намагаються поставити теракти в Україні на потік, стверджує головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

За його словами, слідство має дані осіб, які координують діяльність цих центрів.

«Діють ці спеціальні центри, які поставили терористичні акти на потік. Допомогу у виконанні цих актів надавала досить значна кількість громадян, які проживають на території нашої держави в різних областях», – сказав Матіос 1 листопада в Києві.

За словами військового прокурора, мотиви таких дій будуть встановлюватися, зараз триває робота над тим, щоб цих людей затримати.

Тим часом у російських інтернет виданнях, та на українському ресурсі «Страна.Ua» з’явилася версія про те, що, мовляв, убивство Окуєвої стало наслідком прихованого протистояння у середовищі чеченських добровольців в Україні.

При цьому видання не називають імен тих, хто ділиться з ними такими повідомленнями. Тим часом правоохоронці та українські добровольці й активісти, які знали Аміну Окуєву особисто, таку версію подій відкидають.

За офіційною російською версією, Адам планував замах на Путіна. Так, російський президент злочинець планетарного масштабу. Але навряд чи він особисто планує таку помсту. Але Кадиров – має менталітет первісного вождя

Боєць Української добровольчої армії Олена Білозерська, яка була знайома з Аміною Окуєвою та співпрацювала з нею в зоні бойових дій, припускає, що такі повідомлення – є типовим інформаційним супроводом злочинів, які чинять російські спецслужби.

«Розборки між чеченцями в Україні як причина цього вбивства – це інтернет-вливання. Так, може бути якась конкуренція за волонтерську допомогу. За це поливають брудом онлайн, але не вбивають. За офіційною російською версією, Адам планував замах на Путіна. Так, російський президент злочинець планетарного масштабу. Але навряд чи він особисто планує таку помсту. Але Кадиров – має менталітет первісного вождя, і він упевнений, що прибравши кровного ворога свого господаря, вислужиться перед ним. Але це може бути і тема ФСБ, метою якої є дестабілізація ситуації в Україні. На жаль, виконавцями можуть бути не чеченці, а взагалі громадяни України. Але куратор, той хто привіз гроші та організував стеження, – поза сумнівом, з російським паспортом», – зазначила Олена Білозерська.

Тому для упередження подальших нападів на активістів і добровольців треба терміново закрити кордон з Росією, розірвати з нею дипломатичні стосунки, і запровадити режим нульової толерантності до Росії, каже Білозерська. На її думку, Адам – наступна ціль російських спецслцужб, тому вона закликає надати йому українське громадянство та максимальну охорону.

Ветеран батальйону МВС «Київ-2» та координатор руху «С14» Євген Карась, який навчався військовій справі з Аміною Окуєвою у батальйоні «Київ-2», говорить про мотиви замовників її убивства.

«Аміна й Адам – вони дуже заважали Росії, вони – заточені не під фінансові розбірки, а під боротьбу з ворогом і агентурну роботу. Кадирова утримує Кремль, тому вороги у них спільні. Для теракту стандартним є інформаційний супровід – починають байки, що Окуєва мовляв, боролася за владу чи фінансові потоки. Не факт, що суспільство в це зараз повірить. Але створюється потужний шум щодо жертви теракту. Так само було після жорстокого вбивства (розстрілу) Тимура Махаурі», – зазначає Євген Карась.

Тим часом глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив українські спецслужби в організації вбивства громадянки України Аміни Окуєвої, яка загинула в результаті обстрілу автомобіля в Київській області 30 жовтня.

Кадиров написав в мережі Telegram, що Київ хотів таким чином «звинуватити Росію у своїх бідах» і відвернути увагу Заходу від антиурядових мітингів в Україні.

Аміна Окуєва – дружина Адама Осмаєва, якого російська влада звинувачувала в підготовці замаху на Володимира Путіна. Вона загинула під час обстрілу, а сам Осмаєв був поранений.

Аміна Окуєва народилася в 1983 році, прийняла іслам на початку 2000-х років, у першому заміжжі, і тоді її звали Наталя Никифорова. Недовго жила в Росії, потім повернулася в Україну і здобула медичну освіту в Одеському університеті імені Мечникова, після закінчення якого працювала лікарем-інтерном в одній з міських лікарень. Її чоловіка Адама Осмаєва російська влада звинуватила у підготовці замаху на російського президента Володимира Путіна. Аміна брала участь у Євромайдані, надавала допомогу потерпілим. Згодом разом із чоловіком воювала на Донбасі.