Матіос: слідство впритул наблизилося до осіб, які «поставили теракти на потік»

Організацією нападів в Україні займалися спеціальні центри, створені на підконтрольних угрупованням «ДНР» і «ЛНР» територіях Донбасу, заявляє головний військовий прокурор України Анатолій Матіос. За його словами, слідство має дані осіб, які координують діяльність цих центрів.

«Діють ці спеціальні центри, які поставили терористичні акти на потік. Допомогу виконанні цих актів надавала досить значна кількість громадян, які проживають на території нашої держави в різних областях», – сказав Матіос 1 листопада в Києві.

За словами військового прокурора, мотиви таких дій будуть встановлюватися, зараз триває робота над тим, щоб цих людей затримати.

«Слідство – а всі теракти щодо полковника Шаповала, полковника Хараберюша і вбивства Шеремета, процесуальне керівництво або розслідування здійснюють слідчі військової прокуратури і СБУ – ми впритул наблизилися до реальних людей, які поставили терористичні акти на потік», – заявив Матіос.

Напередодні голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив про затримання підозрюваної в підриві авто в березні в Маріуполі, внаслідок чого загинув співробітник СБУ Олександр Хараберюш.

Полковник ГУР Міноборони України Максим Шаповал загинув у червні цього року внаслідок підриву його автомобіля в Києві.

Журналіст Павло Шеремет був убитий внаслідок підриву автомобіля 20 липня 2016 року в центрі Києва.