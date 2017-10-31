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31 Жовтень 2017, Київ 22:14
Новини | Події

Грицак: затримали підозрювану в підриві авто Хараберюша в Маріуполі

Підірваний автомобіль полковника Хараберюша, Маріуполь, 31 березня 2017 року

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявляє про затримання підозрюваної в підриві авто в березні в Маріуполі, внаслідок чого загинув співробітник СБУ Олександр Хараберюш.

За його словами, затримали жінку сьогодні в Одесі, вона зізналася.

31 березня в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його авто підірвалось у центрі міста, на перетині вулиці Кафайської та проспекту Металургів. Від отриманих травм Олександр Хараберюш помер на місці. Прокуратура кваліфікувала вибух як теракт.

У квітні у СБУ повідомляли, що вже мають підозрюваних у вбивстві Олександра Хараберюша, основною версією вбивства є професійна діяльність Хараберюша.

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