РНБО: в Україні посилять антитерористичний і контррозвідувальний режими

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявляє, що в Україні будуть посилені антитерористичний і контррозвідувальний режими.

Як повідомляє прес-служба РНБО, такий крок пов’язаний із нападами, що сталися останнім часом. Відповідні доручення отримали Служба безпеки України, Національна поліція і Державна прикордонна служба.

«Терористичні акти, диверсії, зухвалі вбивства, провокування масових безладів, – усі ці події, що сталися останнім часом в Україні, пов’язані з впровадженням спецслужбами Росії активної фази плану щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в державі», – цитує прес-служба РНБО слова Турчинова.

За його словами, напади, спрямовані проти журналістів, працівників СБУ, Головного управління розвідки, «а також жорстоке вбивство військовослужбовця Аміни Окуєвої спрямовані на нагнітання страху, розпачу і невпевненості населення у спроможності державних інституцій забезпечити правопорядок та спокій у суспільстві».

«З урахуванням цих реальних загроз СБУ, Нацполіції і Держприкордонслужбі України доручено посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, прикордонний контроль та охорону державного кордону з Росією, вжити заходів щодо активізації дій з вилучення із обігу незареєстрованої зброї, ефективної протидії озброєній злочинності, контрабанді засобів ураження, боєприпасів, вибухових речовин та їх незаконному обігу», – заявив Турчинов.

Ввечері 30 жовтня загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. За словами її чоловіка Адама Осмаєва, вона загинула від поранення кулею, що влучила їй у голову під час обстрілу їхнього авта. Правоохоронці розслідують справу за статтею «умисне вбивство, вчинене на замовлення».

Це не перший напад у Києві. Зокрема, 25 жовтня поблизу телеканалу «Еспресо» стався вибух внаслідок якого загинули двоє людей і поранені троє, серед них – депутат Верховної Ради Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії) і політолог Віталій Бала.