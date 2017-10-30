В Окуєву і Осмаєва стріляли з автоматичної зброї – поліція і депутат

Автомобіль, у якому були прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва і її чоловік, доброволець Адам Осмаєв, обстріляли з автоматичної зброї, повідомили речник Національної поліції України Ярослав Тракало і народний депутат Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії).

Окуєва внаслідок обстрілу загинула, Осмаєв важко поранений, підтвердили вони.

Як сказав Тракало інтернет-виданню «Українська правда», Осмаєву нічого не загрожує, його відвезли до лікарні, де нині оперують, у нього важке поранення ноги.

Також речник додав, що поліція Київської області збирається відкрити кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Лінько, зі свого боку, заявив у фейсбуці, що перебуває на місці нападу у Глевасі Київської області, і так само повідомив: Окуєв важко поранений у ногу, стріляли з автомата чергою.

Поліція Київської області заявила, що встановлює нападників, які розстріляли автомобіль. «На території столичної області та сусідніх регіонів введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Обставини події встановлюються. Наразі на місці події також працює керівництво Національної поліції України та поліції Київської області. Прохання до водіїв з розумінням ставитися до перевірки транспортних засобів поліцейськими», – мовиться в повідомленні поліції Київщини у фейсбуці.

За цим повідомленням, 30 жовтня о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи з кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Києво-Святошинського району розстріляли автомобіль. На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Раніше про загибель Аміни Окуєвої повідомили в соцмережах народні депутати Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), який є також членом колегії Міністерства внутрішніх справ України, і Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), який додав, що загибла була його помічницею і що вони домовлялися про зустріч найближчими днями. Мосійчук днями теж став жертвою, як вважають, замаху і перебуває з пораненнями в лікарні.

1 червня був здійснений, як вважають, замах на Осмаєва. Тоді він теж був поранений і опинився в лікарні, Окуєва, яка тоді не потерпіла, у відповідь поранила нападника.

Тоді, за даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч у Києві. За версією силовиків, коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця.

У поліції тоді заявили, що основною версією нападу на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію.

У лютому 2015 року Адам Осмаєв став командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва. Аміна Окуєва, медик за освітою, була прес-секретарем батальйону.