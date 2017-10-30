Поліція Київщини повідомила про запровадження плану «Сирена» після обстрілу авта Окуєвої і Осмаєва

Поліція Київської області повідомила, що встановлює нападників, які на автодорозі розстріляли автомобіль.

«На території столичної області та сусідніх регіонів введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку й затримання озброєних злочинців. Обставини події встановлюються. Наразі на місці події також працює керівництво Національної поліції України та поліції Київської області. Прохання до водіїв з розумінням ставитися до перевірки транспортних засобів поліцейськими», – мовиться в повідомленні поліції Київщини у фейсбуці.

За цим повідомленням, 30 жовтня о 20-й годині на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло повідомлення про те, що невідомі особи з кущів на автодорозі поблизу залізничної станції Глеваха Києво-Святошинського району розстріляли автомобіль. На місце події одразу прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

Інших подробиць у цьому повідомленні немає.

Дещо раніше речник Національної поліції України Ярослав Тракало підтвердив повідомлення, що під Києвом був обстріляний автомобіль, у якому були прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва та її чоловік, доброволець Адам Осмаєв. Як сказав речник «Громадському» телебаченню, за його попередньою інформацією, Окуєва загинула. За його словами, на місце події виїхав голова Нацполіції України Сергій Князєв.

Раніше про загибель Аміни Окуєвої повідомили в соцмережах народні депутати Антон Геращенко (фракція «Народний фронт»), який є також членом колегії Міністерства внутрішніх справ України, та Ігор Мосійчук (фракція Радикальної партії), який додав, що загибла була його помічницею і що вони домовлялися про зустріч найближчими днями. Мосійчук днями теж став жертвою, як вважають, замаху і перебуває з пораненнями в лікарні.

За словами Геращенка, Осмаєв поранений унаслідок обстрілу їхнього авта на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області, але буде жити.

1 червня був здійснений, як вважають, замах на Осмаєва. Тоді він теж був поранений і опинився в лікарні. Окуєва, яка тоді не потерпіла, у відповідь поранила нападника.

Тоді, за даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч у Києві. За версією силовиків, коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Осмаєву, у відповідь Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця.

У поліції тоді заявили, що основною версією нападу на подружжя добровольців Осмаєва і Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію.

У лютому 2015 року Адам Осмаєв став командиром добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва. Аміна Окуєва, медик за освітою, була прес-секретарем батальйону.