Геращенко: на Київщині внаслідок обстрілу авто загинула Аміна Окуєва

Народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко заявляє, що на Київщині внаслідок обстрілу авто загинула прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва.

«Щойно зупинилося серце патріота України Аміни Окуєвої. Її автомобіль був обстріляний з кущів на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. В результаті отриманих поранень Аміна загинула», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За даними Геращенка, її чоловік Адам Осмаєв поранений.

Наразі підтвердження цієї інформації з інших джерел немає.

У Подільському районі Києва 1 червня стався напад на добровольця Адама Осмаєва і його дружину, Аміну Окуєву. За даними поліції, чоловік, який назвався іноземним журналістом, завчасно домовився із подружжям про зустріч. За версією силовиків, коли вони сіли в автомобіль, невідомий дістав із коробки пістолет «Глок» і вистрілив у груди Адаму Осмаєву, у відповідь Аміна Окуєва зі свого пістолета Макарова зробила кілька пострілів у стрільця.

Обох чоловіків доправили до лікарні. Тоді Аміна Окуєва не постраждала. У поліції тоді заявили, що основною версією нападу на подружжя добровольців Адама Осмаєва і Аміни Окуєвої розглядають їхню патріотичну позицію.

У лютому 2015 року Осмаєв став новим командиром батальйону імені Джохара Дудаєва після загибелі Іси Мунаєва. Аміна Окуєва, медик за освітою, була прес-секретарем батальйону.