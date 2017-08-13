У центрі Києва розгорнули найбільший у світі прапор Ічкерії

На майдані Незалежності у Києві 13 серпня військові окремого президентського полку розгорнули національний прапор Ічкерії. За словами ініціаторів акції, цей прапор розміром 22 на 33 метри є найбільшим у світі.

Як зазначають організатори, цей захід «символізує те, що нашим ворогам, незважаючи на всі їхні зусилля, не вдалося зламати нашу волю до перемоги і наш дух».

На акцію прийшли бійці батальйону імені Джохара Дудаєва та грузинського батальйону. Також були присутні представники кримськотатарського народу. «Я хочу від імені кримськотатарського народу, від імені всіх українців, привітати чеченців, які воюють проти російських військ. Разом ми переможемо», – сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Також на акцію прийшла колишня боєць батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва. Вона подякувала Україні за підтримку в боротьбі за свободу Ічкерії.

Чеченська Республіка Ічкерія – невизнане державне утворення, яке існувало після розпаду СРСР на частині території Чечено-Інгушської АРСР. Воно фактично припинило існування в 2000 році після перемоги федеральних військ Росії у Другій Чеченській війні.

Російські силовики і спецслужби вбили під час бойових дій та за результатами спецоперацій у межах і за межами Росії більшу частину лідерів Ічкерії. Водночас Москва уклала домовленості з одним із колишніх лідерів Ічкерії – Ахматом Кадировим. Після його вбивства внаслідок теракту в 2004 році Чечнею вже понад 13 років керує його син – Рамзан Кадиров.