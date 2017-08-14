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14 Серпень 2017, Київ 08:12
Політика

Радіо Свобода Daily: виклик Кремлю – величезний прапор Ічкерії розгорнули в Києві з участю полку президента України

Банер на акції «Ічкерія жива!». Київ, майдан Незалежності, 13 серпня 2017 року

У цьому огляді три масові акції, три тексти для роздумів та дві спортивні перемоги.

Ічкерія у Києві

Розпочнемо з фото найбільшого у світі прапора Ічкерії. На майдані Незалежності у Києві його розгорнули з участю військових окремого полку президента України. Розмір прапора – 22 на 33 метри. Організатори події наголосили: «Цей захід символізує те, що нашим ворогам, незважаючи на всі їхні зусилля, не вдалося зламати нашу волю до перемоги і наш дух. І що наша перемога близька як ніколи».

Прайд в Одесі

В Одесі тим часом майже без провокацій пройшов «Марш рівності». ЛГБТ-активістам довелося скоротити маршрут удвічі через контракцію націоналістичних організацій. Порядок гарантували півтисячі працівників Національної поліції і Національної гвардії. Одну людину затримали за дрібне хуліганство, проте в поліції припускають, що до адміністративної відповідальності притягнуть ще кількох осіб.

«Марш рівності» в Одесі скоротили через побоювання сутичок із націоналістами (відео)
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Натомість у російському Санкт-Петербурзі на ЛГБТ-активістів і журналістів таки напали молодики у спортивних костюмах. Серед затриманих одна з учасниць мітингу – вона стояла в одиночному пікеті з плакатом «Я люблю свою дружину».

«Білі націоналісти» у Вірджинії

В американському Шарлотсвіллі влаштували ходу «за білих» на знак протесту проти рішення демонтувати пам’ятник генералу Роберту Лі, встановлений у міському парку. Кілька сотень людей штовхали один одного, кидалися пляшками з водою, розпорошували хімічні спреї і кричали. Згодом у юрбу демонстрантів в’їхала машина. Як наслідок – одна людина загинула, щонайменше 19 поранені. У штаті Вірджинія запровадили надзвичайний стан.

Далі пропонуємо невелику підбірку пізнавальних текстів.

  1. Перший про те, як ділили землю 100 років тому
  2. Другий про сенсаційні відкриття, які зробили історики, збираючи дані про жертв репресій часів СРСР
  3. І третій навпаки про майбутнє, а саме про те, як штучний інтелект уже незабаром змінить ринок праці

А завершимо двома приємними спортивними перемогами.

  • Перша ракетка України і п’ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна виграла Rogers Cup, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади
  • 19-річна спортсменка Юлія Левченко виборола «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Лондоні.

Займайтеся спортом і Ви!

Ваше Радіо Свобода Daily бажає вдалого тижня. (Синоптики прогнозують послаблення спеки)

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