Радіо Свобода Daily: виклик Кремлю – величезний прапор Ічкерії розгорнули в Києві з участю полку президента України

У цьому огляді три масові акції, три тексти для роздумів та дві спортивні перемоги.

Ічкерія у Києві

Розпочнемо з фото найбільшого у світі прапора Ічкерії. На майдані Незалежності у Києві його розгорнули з участю військових окремого полку президента України. Розмір прапора – 22 на 33 метри. Організатори події наголосили: «Цей захід символізує те, що нашим ворогам, незважаючи на всі їхні зусилля, не вдалося зламати нашу волю до перемоги і наш дух. І що наша перемога близька як ніколи».

Прайд в Одесі

В Одесі тим часом майже без провокацій пройшов «Марш рівності». ЛГБТ-активістам довелося скоротити маршрут удвічі через контракцію націоналістичних організацій. Порядок гарантували півтисячі працівників Національної поліції і Національної гвардії. Одну людину затримали за дрібне хуліганство, проте в поліції припускають, що до адміністративної відповідальності притягнуть ще кількох осіб.

Натомість у російському Санкт-Петербурзі на ЛГБТ-активістів і журналістів таки напали молодики у спортивних костюмах. Серед затриманих одна з учасниць мітингу – вона стояла в одиночному пікеті з плакатом «Я люблю свою дружину».

«Білі націоналісти» у Вірджинії

В американському Шарлотсвіллі влаштували ходу «за білих» на знак протесту проти рішення демонтувати пам’ятник генералу Роберту Лі, встановлений у міському парку. Кілька сотень людей штовхали один одного, кидалися пляшками з водою, розпорошували хімічні спреї і кричали. Згодом у юрбу демонстрантів в’їхала машина. Як наслідок – одна людина загинула, щонайменше 19 поранені. У штаті Вірджинія запровадили надзвичайний стан.

Далі пропонуємо невелику підбірку пізнавальних текстів.

А завершимо двома приємними спортивними перемогами.

Перша ракетка України і п’ятий номер світового рейтингу Еліна Світоліна виграла Rogers Cup, престижний турнір у Торонто, який також називають відкритим чемпіонатом Канади

19-річна спортсменка Юлія Левченко виборола «срібло» на Чемпіонаті світу з легкої атлетики, що проходить у Лондоні.

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