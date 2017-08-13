Найбільший у світі прапор Ічкерії розгорнули у Києві за участі бійців полку президента України (фотогалерея)

На майдані Незалежності у Києві 13 серпня відбулася акція «Ічкерія жива!», в рамках якої було розгорнуто найбільший у світі прапор Чеченської Республіки Ічкерії. Розмір розгорнутого прапора – 22 на 33 метри.



Організатори події наголосили: «Цей захід символізує те, що нашим ворогам, незважаючи на всі їхні зусилля, не вдалося зламати нашу волю до перемоги і наш дух. І що наша перемога близька як ніколи».



Ічкерія – невизнана держава, яку було утворено після розпаду СРСР на території Чечено-Інгушської АРСР. Першу Чеченську війну Росія програла. Однак державне утворення Ічкерія фактично припинило існування на етнічних чеченських землях у 2000 році після перемоги федеральних військ Росії вже під час Другої Чеченської війни.



Російські силовики і спецслужби вбили під час бойових дій та за результатами спецоперацій у межах і за межами Росії більшу частину лідерів Ічкерії. Водночас Москва уклала домовленості з одним із колишніх лідерів Ічкерії – Ахматом Кадировим. Після його вбивства внаслідок теракту в 2004 році Чечнею вже понад 13 років керує його син – Рамзан Кадиров.