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13 Серпень 2017, Київ 23:07
Фотогалереї

Найбільший у світі прапор Ічкерії розгорнули у Києві за участі бійців полку президента України (фотогалерея)

На майдані Незалежності у Києві 13 серпня відбулася акція «Ічкерія жива!», в рамках якої було розгорнуто найбільший у світі прапор Чеченської Республіки Ічкерії. Розмір розгорнутого прапора – 22 на 33 метри.

Організатори події наголосили: «Цей захід символізує те, що нашим ворогам, незважаючи на всі їхні зусилля, не вдалося зламати нашу волю до перемоги і наш дух. І що наша перемога близька як ніколи».

Ічкерія – невизнана держава, яку було утворено після розпаду СРСР на території Чечено-Інгушської АРСР. Першу Чеченську війну Росія програла. Однак державне утворення Ічкерія фактично припинило існування на етнічних чеченських землях у 2000 році після перемоги федеральних військ Росії вже під час Другої Чеченської війни.

Російські силовики і спецслужби вбили під час бойових дій та за результатами спецоперацій у межах і за межами Росії більшу частину лідерів Ічкерії. Водночас Москва уклала домовленості з одним із колишніх лідерів Ічкерії – Ахматом Кадировим. Після його вбивства внаслідок теракту в 2004 році Чечнею вже понад 13 років керує його син – Рамзан Кадиров.
На площі активісти боротьби за незалежність України, Грузії і Чечні тримали в руках прапори України, Ічкерії, Грузії та кримських татар
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На площі активісти боротьби за незалежність України, Грузії і Чечні тримали в руках прапори України, Ічкерії, Грузії та кримських татар

В акції взяли участь військові окремого полку президента України&nbsp;
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В акції взяли участь військові окремого полку президента України 

Режисер Ахтем Сеїтаблаєв під час проведення акції&nbsp; &nbsp;
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Режисер Ахтем Сеїтаблаєв під час проведення акції 
 

Кримські татари і чеченці, їхні народи зазнали страждань і депортацїї за&nbsp; часів СРСР
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Кримські татари і чеченці, їхні народи зазнали страждань і депортацїї за  часів СРСР

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров&nbsp;
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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров 

Банер із фотографіями Першої Чеченської війни &ndash; між Російською Федерацією та Чеченською Республікою Ічкерією. За даними істориків, у ній загинуло понад 200 тисяч людей з обох боків, більшість &ndash; це мирне населення
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Банер із фотографіями Першої Чеченської війни – між Російською Федерацією та Чеченською Республікою Ічкерією. За даними істориків, у ній загинуло понад 200 тисяч людей з обох боків, більшість – це мирне населення

Чеченські активісти провели на майдані Незалежності у Києві акцію &laquo;Ічкерія жива!&raquo;, в рамках якої розгорнули найбільший у світі прапор Ічкерії (22 на 33 метри)
7

Чеченські активісти провели на майдані Незалежності у Києві акцію «Ічкерія жива!», в рамках якої розгорнули найбільший у світі прапор Ічкерії (22 на 33 метри)

Військові окремого київського полку президента України розгортають прапор Ічкерії&nbsp;
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Військові окремого київського полку президента України розгортають прапор Ічкерії 

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Під час виконання Гімну України&nbsp;
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Під час виконання Гімну України 

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Аміна Окуєва (в центрі) &ndash; колишній боєць батальйону імені Джохара Дудаєва, що брав участь у війні на Донбасі на боці України.&nbsp;Казбек Абдурзаков (справа) &ndash; нагороджений орденом &laquo;Народний герой України&raquo;&nbsp; &nbsp;
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Аміна Окуєва (в центрі) – колишній боєць батальйону імені Джохара Дудаєва, що брав участь у війні на Донбасі на боці України. Казбек Абдурзаков (справа) – нагороджений орденом «Народний герой України» 
 

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