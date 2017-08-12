У Петербурзі напали на ЛГБТ-активістів і журналістів

У російському Санкт-Петербурзі кілька людей розпорошили перцевий газ в обличчя ЛГБТ-активістам і журналістам після акції на Марсовому полі.

Повідомляють, що постраждали близько 10-ти активістів, оператор, фотограф Давид Френкель і кореспондент Ксенія Клочкова. На місце приїхали лікарі «швидкої допомоги».

Факт нападу підтверджує кореспондент Радіо Свобода.

Нападниками були молоді люди у спортивних костюмах.

12 серпня ЛГБТ-активісти провели на Марсовому полі мітинг. Була затримана одна з учасниць – вона стояла в одиночному пікеті з плакатом «Я люблю свою дружину».

Раніше повідомлялося, що поліція заборонила заплановану раніше ходу за рівноправність, незважаючи на те, що у п’ятницю суд визнав її законною, оскільки Марсове поле є гайд-парком. Поліція ж стверджувала, що на цьому місці має пройти узгоджена акція прокремлівського Національно-визвольного руху «на захист традиційних, моральних і сімейних цінностей».