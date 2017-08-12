У Петербурзі затримали дівчину з плакатом «Я люблю свою дружину»

У Санкт-Петербурзі поліцейські заборонили ЛГБТ-активістам провести в суботу ходу на Марсовому полі. Російська служба Радіо Свобода повідомляє із посиланням на видання "Закс.ру", що на цьому місці була узгоджена акція прокремлівської організації НОД (рос. національно-визвольний рух) «на захист традиційних, моральних та сімейних цінностей».

Замість ходи ЛГБТ-активісти провели мітинг, який пройшов без інцидентів, але після його завершення поліція затримала одну з учасниць акції. Правозахисний портал «ОВД-Інфо» повідомляє, що дівчина встала в одиночний пікет з плакатом «Я люблю свою дружину».

Ще дві активісти, які покинули Марсове поле, розповідали, що невідомі бризнули їм в обличчя з газового балончика.

Напередодні суд у Петербурзі визнав проведення ходи на Марсовому полі законним, оскільки ця територія є гайд-парком, і заходи на його території не вимагають узгодження. За день до цього міська адміністрація заборонила ЛГБТ-активістам проводити марші ще в декількох частинах міста.