Amnesty International засуджує Росію за заборону анонімайзерів і VPN-сервісів

В Amnesty International засуджують заборону програм-анонімайзерів і VPN-сервісів у Росії.

«Це останнє порушення свободи в інтернеті, яке блокуватиме критичні сайти, а користувачів соціальних мереж каратиме лише за пости під приводом нечітко виписаного антиекстремістського законодавства», – заявив 31 липня заступник директора Amnesty International по Європі і Центральній Азії Денис Кривошеєв.

30 липня президент Росії Володимир Путін підписав закон про заборону програм-анонімайзерів і VPN-сервісів, які дозволяють отримати доступ до заблокованих сайтів. Закон набуде чинності з 1 листопада.

Всього, за даними громадського руху «Роскомсвобода», у Росії заблоковано близько 80 тисяч сайтів, серед них торрент-трекери, незалежні засоби масової інформації, зокрема, «Каспаров.ру» і «Грани.ру», деякі ЛГБТ-сайти, а також додатки, якими користуються учасники протесту.

Тепер, згідно з підписаним Путіним закону, кошти для отримання доступу до заблокованих ресурсів будуть блокувати, якщо не обмежать доступ до забороненої на території Росії інформації. Виявляти порушників будуть ФСБ і МВС.